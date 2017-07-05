В Петербурге демонтировали мемориальную доску Колчаку

Мемориальную доску адмиралу Колчаку демонтировали в Петербурге 5 июля. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Петроградского района, решение о демонтаже принял суд, на основании этого городской комитет по культуре издал соответствующее распоряжение в адрес Музея городской скульптуры.

Памятная доска была установлена на доме 3 по улице Большая Зеленина 12 ноября 2016 г. по инициативе историко-культурного центра «Белое дело» и с согласия губернатора Георгия Полтавченко. Колчак на ней назван выдающимся русским ученым, офицером и исследователем. Ее установку оспорила инициативная группа граждан «Суть времени». В январе она добилась решения Смольнинского райсуда о незаконности установки доски и о необходимости ее демонтировать. Суд учел, что Колчак до сих пор считается в России военным преступником и не реабилитирован. Районный суд также вынес предписание не увековечивать память Колчака в дальнейшем. В апреле решение о демонтаже поддержал городской суд Петербурга.