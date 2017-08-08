ФАС с МВД, ФСБ, СКР и Генпрокуратурой займутся борьбой с картелями

Специальный координационный орган по борьбе с картелями будет создан антимонопольным регулятором совместно с МВД, ФСБ, Следственным комитетом и при участии Генпрокуратуры.

Соответствующее указание содержит перечень поручений президента России Владимира Путина, опубликованный на официальном сайте Кремля. Антикартельный орган должен появиться до 1 октября 2017 г. Кроме того, Путин поручил разработать межведомственную программу мер по выявлению и пресечению картелей.

До 1 октября 2017 г. также поручено правительству подготовить и внести в Госдуму федеральные законопроекты, ужесточающие как уголовную, так и административную ответственности за деятельность, связанную с картелями.