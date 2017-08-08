На Украине шестерых человек подозревают в хищениях при возведении стены на границе с Россией

На Украине задержаны шесть человек, среди которых сотрудники погранслужбы страны и представители предприятий-подрядчиков. Задержанных подозревают в растрате государственных средств, выделенных на инженерно-техническое обустройство госграницы с Россией в рамках проекта «Стена». Об этом рассказали в пресс-службе Национального антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

«НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) задержали шесть человек, причастных к разворовыванию средств проекта "Стена"… Среди задержанных — должностные лица государственной погранслужбы Украины и предприятий-подрядчиков. Всех их сейчас доставляют в НАБУ в Киеве для вручения письменных уведомлений о подозрении», — отметили в пресс-службе.

Задержанным инкриминируют преступления, предусмотренные статьями Уголовного кодекса Украины «присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах» и «нецелевое использование бюджетных средств в особо крупных размерах». Сумма нанесенных убытков не разглашается.

По факту преступления правоохранительные органы проводят обыски в Киеве, Киевской области, Чернигове и Харькове. Параллельно осуществляется оценка собранных доказательств и решается вопрос о задержании других лиц.