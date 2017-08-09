Со стадиона «Открытие арена» эвакуировали более 50 человек из-за угрозы взрыва

Правоохранители эвакуировали более 50 человек со стадиона «Открытие арена» в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, столичные полицейские установили и доставили в отделение мужчину, который сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на стадионе.

«Полицейские установили мужчину, который сообщил о якобы взрывном устройстве на одном из стадионов в Москве. В настоящее время он доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сказал представитель полиции, добавив, что злоумышленник находится в состоянии алкогольного опьянения.

По словам собеседника, в настоящее время проверочные мероприятия на стадионе еще продолжаются.

Генеральный директор ООО «Стадион "Спартак" Андрей Федун заявил, что звонок об угрозе взрыва на московской «Открытие-Арене» поступает не в первый раз. «Идет плановая проверка, но она все равно проводилась бы по причине того, что сегодня будет проходить матч. Но в связи с этой информацией, естественно, она проводится усиленно - работают полицейские-кинологи. Это обычная история, которая случается не в первый раз», - сказал Федун.