Суд признал журналиста РБК Соколова виновным по делу об экстремизме

Тверской суд Москвы при знал журналиста РБК Александра Соколова виновным в экстремизме, следует из мотивировочной части приговора судьи Алексея Криворучко. Об этом сообщает «Интерфакс». Виновными суд признал и других фигурантов дела - бывшего редактора газеты «Дуэль» Юрия Мухина, его соратника Валерия Парфенова и активиста Кирилла Барабаша.

Соколов, Мухин и Парфенов были арестованы 29 июля 2015 г., затем Мухин был переведен под домашний арест. По версии следствия, Соколов, Мухин и Парфенов входили в организацию «Армия воли народа», которая осенью 2010 г. была признана Мосгорсудом экстремистской и запрещена в России. После этого они продолжили деятельность под другим названием - «Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ), считало следствие. Целью организации следователи считали расшатывание политической обстановки и смену власти незаконным путем. с 2011 г. Соколов был администратором сайта по проведению референдума.

Гособвинение просило признать всех четверых подсудимых виновными и назначить по четыре года колонии общего режима Соколову, Парфенову и Барабашу и 4,5 года - Мухину. Обвинение также просило лишить Барабаша военного звания «подполковник ВВС».

Подсудимые свою вину не признают и просили суд их оправдать.