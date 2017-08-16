В ДНР сообщили о гибели шести украинских военных

Шестеро военнослужащих Украины погибли при попытке прорыва позиций сил самопровозглашенной Донецкой народной республики на юге Донбасса, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на республиканское командование.

В сообщении говорится, что инцидент произошел около 21.00 15 августа, когда две диверсионные разведгруппы «численностью по 10 человек каждая предприняли попытку продвижения вглубь «серой зоны». Одна из них наткнулась на минное поле и вынуждена была отступать под огнем бойцов ДНР. В результате 6 человек погибли, остальные ушли под прикрытием гранатомётов и миномётов. Огонь велся с позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, отмечается в сообщении.

Представители ДНР настаивают, что военнослужащие украинской армии наступали одновременно из двух направлений в окрестностях села Коминтерново. Ранее в оперативном командовании ДНР заявляли, что украинские силовики вечером 15 августа начали обстрелы южной части республики. Под огонь попали пять сел.