Захарова: обнаружение в Сирии химического оружия из США говорит о поддержке террористов Западом

Обнаруженное в Сирии химическое оружие производства США и Великобритании подтверждает, что западные страны напрямую или косвенно поддерживают террористов.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести FM».

В среду заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад сообщил, что на отбитых у боевиков складах найдено химическое оружие из Великобритании и США. Речь, в частности, идет о ручных гранатах и выстрелах к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN.

По его словам, обнаруженные химические боеприпасы и вещества были произведены компаниями Federal Laboratories (США), Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США).

«Сейчас настал тот момент, когда уже на земле при разборе тех последствий войны, которая идет на протяжении многих лет на территории Сирии, появляются вещественные доказательства того, о чем неоднократно говорилось на всех уровнях. Да, это так: западные страны и региональные державы напрямую или косвенно одни через других поставляли боевикам, террористам и экстремистам, которые орудовали на территории Сирии, подобные отравляющие запрещенные вещества», - сказала она, добавив, что боевикам оказывалась и другая помощь, включая оружие, деньги и информационную поддержку.