Инициатор переноса столицы за Урал предложил Собянину провести дебаты

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, предложивший перенести столицу России за Урал, вызвал мэра Москвы Сергея Собянина на дебаты.

«Уважаемый Сергей Семенович, отдаю дань вашему остроумию и оперативности! Но все-таки — ирония не самый лучший способ обсуждения важнейшей для страны проблемы отношения Москвы и остальной России. В связи с этим предлагаю вам провести в прямом эфире дебаты по данной проблеме. Заранее уверен в вашем согласии», — написал он во «В контакте».

Ранее Крупнов выступил с предложением перенести столицу за Урал. Он направил президенту Владимиру Путину проект «Доктрины размосквичивания».

Собянин раскритиковал эту идею, сравнив перенос столицы со ссылкой чиновников. Мэр отметил, что «и раньше чиновников ссылали в Сибирь и на восток, но менее затратным способом».