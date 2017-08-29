Польский режиссер Гжегож Яжина написал письмо в поддержку Серебренникова

Гжегож Яжина – один из лидеров польской режиссуры и руководитель театра «ТР Варшава», чей спектакль есть и в репертуаре московского Театра наций, написал открытое письмо, его русский перевод распространила Ассоциация театральных критиков в своей закрытой группе Facebook.

Яжина пишет, что с возмущением воспринял новость о задержании Кирилла Серебренникова, «выдающегося российского режиссера театра и кино, художественного руководителя "Гоголь-центра" в Москве». По мнению польского режиссера, уголовное дело против Серебренникова имеет признаки политической мести за его критическую позицию по отношению к нынешним российским властям.

«Применение такой меры пресечения, как домашний арест, лишение Серебренникова возможности контактов с его сотрудниками и изоляция от внешнего мира, несмотря на заявление о сотрудничестве со следствием, - это посягательство на свободу художника. <...> Запрещая режиссеру работать, власти наказывают его уже сегодня, без справедливого судебного разбирательства и приговора», - говорится в письме .

Ранее стало известно, что немецкий режиссер Томас Остермайер и драматург Мариус фон Майенбург организовали сбор подписей под петицией в защиту Серебренникова, которого обвиняют в хищении 68 млн руб. Текст опубликован на Change.org на немецком и английском языках.

Западные деятели культуры считают, что обвинения, выдвинутые против Серебренникова, несостоятельны. По мнению инициаторов петиции, арест Серебренникова произошел «с целью заставить замолчать международно признанного режиссера». В петиции звучит призыв к Генпрокуратуре России прекратить преследование и отпустить режиссера из-под домашнего ареста.

Петицию подписали известные иностранные деятели культуры, среди которых обладательница Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек, лауреат двух премий «Оскар» Кейт Бланшетт, дирижер Теодор Курентзис, немецкая актриса Нина Хосс, режиссер Фолькер Шлендорф и др.