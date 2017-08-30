Руководству ФСИН запретят хранить деньги в иностранных банках

Высшему руководству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) могут запретить хранение денег в иностранных банках. Проект соответствующего приказа ФСИН опубликован на портале правовой информации.

Из проекта документа следует, что «запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» может коснуться всех сотрудников центрального аппарата, за исключением тех, кадровые решения по которым принимает президент. Под действие приказа попадут начальники и их заместители в подчиненных ФСИН учреждениях уголовно-исполнительной системы в территориальных органах и ФГУПах. Речь в том числе идет и о руководстве тюрем.

В пояснительной записке отмечается, что попадающие под ограничение сотрудники центрального аппарата «принимают непосредственное участие в подготовке документов, направленных на реализацию поставленных перед ФСИН России задач, в том числе затрагивающих вопросы национальной безопасности Российской Федерации».

Сейчас иметь зарубежные счета запрещено высшим должностным лицам, в частности главе правительства и его заместителям и министрам, а также госчиновникам.