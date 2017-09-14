Почти треть всех заключенных в России отбывают наказание за наркотики

Почти треть всех заключённых в России отбывают наказание за незаконное распространение наркотиков, сообщил замдиректора ФСИН Анатолий Рудый.

«В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится 613 075 человек. Практически треть из общего количества осуждённых отбывают наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков», - сказал Рудый в четверг на заседании Совета по проблемам профилактики наркомании в Совете Федерации.

По его словам, среди осуждённых за преступления, связанные с оборотом наркотиков, почти 17 000 женщин, а также 150 несовершеннолетних.

Рудый также сообщил, что в 2017 г. сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной системы изъято 27,5 кг наркотических средств и психотропных веществ.