Трамп объявил сентябрь месяцем борьбы с наркоманией и алкоголизмом в США

В США сентябрь объявлен месяцем борьбы с алкоголизмом и наркоманией. Соответствующий документ подписал американский президент Дональд Трамп. Копия документа опубликована на официальном сайте Белого дома.

Американский лидер выразил надежду, что «миллионы американцев», страдающих от алкогольной и наркотической зависимости, смогут вылечиться. По его словам, власти США готовы оказывать всяческую поддержку. «Администрация президента преисполнена решимости избавить США от этих трагических реалий», - утверждает Трамп.

В документе отмечается, что в США на данный момент от наркотической и алкогольной зависимости страдают свыше 20 млн граждан. При этом многие из наркозависимых употребляют лекарственные опиоиды, что является «крупнейшей проблемой» в стране. На борьбу с этой проблемой Белый дом выделил более $500 млн, говорится в документе. Данные денежные средства были потрачены на профилактику алкоголизма и наркомании, создание сети реабилитационных центров по всей стране.

Ранее в США была созвана президентская комиссия по борьбе с наркозависимостью. Ее возглавил губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. В июле комиссия посоветовала президенту объявить в стране режим ЧП, так как ситуация с употреблением наркотиков была признана критической. Трамп поддержал выдвинутое комиссией предложение. Он заявлял ранее, что Белый дом готовит документы, необходимые для введения режима ЧП.