В результате беспорядков в Каталонии пострадали 38 человек

Власти Каталонии сообщили, что в результате действий полиции на референдуме о независимости пострадали 38 человек. «Каталанские экстренные службы оказали помощь 38 пострадавшим, раненым из-за карательных мер испанских властей», — говорится в сообщении в Twitter.

Сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости. Участники референдума должны ответить на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?»

Полиция препятствует проведению голосования. СМИ сообщили, что для разгона желающих проголосовать сотрудники правоохранительных органов Испании использовали шумовые гранаты и резиновые пули.