Подавляющее большинство каталонцев выбрали независимость

Более 89% каталонцев проголосовали за независимость от Испании на состоявшемся 1 октября референдуме, сообщает El Mundo. Всего к настоящему времени обработано 2,62 млн бюллетеней, по переписи в Каталонии проживают 5,3 млн. За независимость высказались 2,02 млн проголосовавших (89,03), против – 176 000 (7,8%) еще 45 586 (2%) бюллетеней оказались пустыми, обработать осталось более 15 000 бюллетеней, отмечает La Vanguardia. Об этом заявил официальный представитель правительства Каталонии Жорди Туруль

При этом не все смогли принять участие в голосовании – около 400 школ, где находились избирательные участки, были закрыты. Свое право не смогли реализовать около 770 000 избирателей.

Результатов голосования на площади Каталонии в центре Барселоны ожидают сотни людей. Столкновения с полицией начались, когда избирательные участки были еще открыты. В них пострадало 337 человек. Власти Испании не признают законность референдума.