В Минобороны подтвердили гибель раненого в Сирии российского офицера

Командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота полковник Валерий Федянин скончался в Москве в главном военном клиническом госпитале Минобороны, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение военного ведомства. «22 сентября полковник Валерий Федянин организовывал доставку российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии гуманитарной помощи в один из населенных пунктов провинции Хама. Под автомобилем, на котором следовал российский офицер, террористами был подорван фугас. В результате взрыва Валерий Федянин получил множественные ранения», - отмечается в сообщении.

Полковник Федянин был доставлен из Сирии в главный военный клинический госпиталь Минобороны России для оказания экстренной медицинской помощи, однако спасти его не удалось.

Мурманские СМИ 1 октября сообщили о гибели полковника накануне в московском военном госпитале имени Бурденко.

Ране в Сирии в ходе операции по освобождению Дэйр-эз-Зора погиб старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов. Тогда же некоторые СМИ сообщали, что в ходе этой операции «серьезно пострадал» полковник Федянин.