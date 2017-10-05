В Новосибирске опровергли информацию об отставке губернатора Городецкого

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий приехал в Москву и написал заявление об отставке, сообщило издание «ФедералПресс» со ссылкой на источник. По его данным, заявление было написано в администрации президента, официально об отставке объявят позднее, когда Владимир Путин определится с преемником. Среди кандидатов на должность губернатора называют заместителя полпреда президента в Сибирском федеральном округе Вадима Головко и руководителя Федерального агентства научных организаций Михаила Котюкова, добавил собеседник издания.

Информация о визите 4 сентября Городецкого в администрацию президента и о заявлении об отставке не соответствует действительности, написал в Facebook руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Сергей Нешумов. «Вчера губернатор ездил на совещание в Минтранс, в администрации президента не был», - уточнил он. 5 октября Городецкий вернется в регион и продолжит заниматься текущими делами, сказал Нешумов «Сиб.фм».

В сентябре СМИ со ссылкой на источники спрогнозировали, что в конце сентября произойдет серия отставок руководителей регионов. Новосибирскую область среди таких регионов назвал, в частности, «Коммерсантъ». 26 сентября Городецкий отказался комментировать сообщения о его возможной отставке. Как передает ТАСС, он сказал журналистам, что, если такое решение будет принято, его должен огласить президент. «Президент ничего не комментировал, что мне комментировать? Плохая сложилась [практика], – отметил он. – Политологи называют фамилии – это нетактично. Приходит время ротации, и президент оглашает свое решение. Не мне судить. Я работаю, работаю с удовольствием. Сплетни, слухи, не мое это кредо – комментировать слухи».

29 сентября Городецкий оказался среди 15 губернаторов в рейтинге устойчивости «Минченко консалтинга», чью отставку эксперты назвали наиболее вероятной. Вероятность отставки чиновников эксперты высчитывали по совокупности критериев, среди которых - уровень поддержки в ближайшем окружении Путина. Городецкий в рейтинге был вторым с конца, он набрал 5 баллов.