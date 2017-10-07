Порошенко продлил на год особый статус Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко в субботу подписал закон, который продлевает на год особый статус отдельных территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Украины.

В законе, который в пятницу был принят Верховной радой, указывается, что особый статус для этих областей вступит в силу после выполнения некоторых условий, в том числе вывода «незаконных формирований» с их территорий. Кроме того, документ создает условия для ввода в Донбасс миротворцев ООН.

4 октября президент Украины внес в Верховную раду законопроект, который определяет особенности государственной политики по обеспечению суверенитета страны над «временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Он определяет правовой статус этих территорий, а также порядок въезда и выезда людей на них и некоторые другие вопросы.

В пятницу украинские парламентарии также приняли в первом чтении закон о реинтеграции Донбасса. В этом документе, в частности, говорится, что Россия является «страной-агрессором».