Сурков и Волкер обсудили в Белграде перемирие на востоке Украины

Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер провели в субботу встречу в Белграде. Об этом сообщает министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в комментарии РТС, пишет «РИА Новости».

По его мнению, встреча в Белграде - это «показатель изменения и увеличения внешнеполитической позиции Сербии».

По информации местных СМИ, закрытая встреча состоялась «в одном из известных белградских отелей». Во время переговоров стороны обсудили перемирие на востоке Украины. РБК отмечает, что, в частности, речь шла о предложенном Россией проекте резолюции ООН по Донбассу.

По словам Суркова, которые приводит агентство, обе стороны вновь заявили о необходимости выполнения минских соглашений, а также договорились продолжить консультации до достижения результата.

Это уже вторая встреча Суркова и Волкера. Первая состоялась в августе в Минске, и она была охарактеризована сторонами как «полезная» и «конструктивная».

Как говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, состоявшиеся в субботу переговоры изначально не были нацелены на результат, ожидалось, что это будет «сверка часов», напоминает ТАСС.