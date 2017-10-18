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Кириенко сравнил российский и американский законы об иностранных агентах

Российский закон об иностранных агентах гораздо демократичнее аналогичного закона в США, считает первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Как сообщает «Интерфакс», он раскритиковал планы администрации США наделить статусом иностранного агента российские СМИ.

«У нас очень часто любят ссылаться на опыт американской демократии, американский закон об иностранных агентах несопоставимо более жёсткий, они пытаются Russia Today признать иноагентом, при том что это средство массовой информации. Это просто смешно», - сказал чиновник. Он добавил, что «российский закон несопоставимо более либеральный».

Российский закон только требует, что «некоммерческой организации следует определиться: она существует на иностранное финансирование - и пожалуйста, пусть существует, никаких вопросов», объяснил Кириенко, По его словам, «вопрос только в том, что это открыто декларируется, это же не накладывают никаких ограничений». О такой возможности СМИ сообщали 9 октября.

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложила подумать о мерах правового реагирования на действия физических лиц, связанные с их участием во внешнем вмешательстве в дела России. В предварительном докладе она, в частности, рекомендовала «рассмотреть с правовой точки зрения феномен участия в процессе вмешательства извне во внутренние дела РФ физических лиц, которые формально не состоят в российских организациях, признанных иностранными агентами, либо иностранных организациях, признанных нежелательными в РФ, но осуществляют нежелательную деятельность, и подготовить в этой связи предложения по правовому реагированию».

Ранее несколько российских НКО, признанных иностранными агентами, оспорили этот статус в ЕСПЧ. Они утверждают, что закон об иноагентах нарушает их права и что этот статус ограничивает их возможности работать.