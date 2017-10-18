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Запущен официальный сайт кандидата в президенты Ксении Собчак

В интернете запущен официальный сайт кандидата в президенты России Ксении Собчак. На сайте размещен видеоролик с объяснениями, почему телеведущая решила выдвинуть свою кандидатуру. Ее лозунг на выборах - «Против всех».

«Мне 36 лет, и, как любой гражданин России, я теперь имею право баллотироваться в президенты. Я решила воспользоваться этим правом. Ну хотя бы потому, что я против всех, кто обычно этим правом пользуется», - заявила Собчак. Видеоролик длится 3 минуты 22 секунды.