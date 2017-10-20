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Самый молодой губернатор России стал фигурантом скандала в медиа

Самый молодой губернатор России - 31-летний Антон Алиханов, вступивший в должность меньше месяца назад, сегодня стал фигурантом медиаскандала.

В пятницу после совещания правительства области по бюджету-2018 Алиханов ответил «нет» журналистке на вопрос, вернет ли правительство компенсации за детский сад, пишет «Новый Калининград». На просьбу уточнить почему, губернатор сказал: «По кочану». По его мнению, это «серьезный ответ».

Потом, однако, губернатор разъяснил свою позицию: только 56% выплат в области адресные, и их долю будут наращивать: «Очень много людей - вы удивитесь - которые получают различные социальные выплаты, но в них не нуждаются». И попросил больше никогда не задавать ему этот вопрос. В соцсетях моментально появились фото Алиханова с кочанами капусты.

Год назад Калининградская область отменила общие компенсации за детские сады, оставив их только для семей, официально признанных малоимущими. Алиханов в конце 2016 г. (еще в статусе врио губернатора) обещал проработать возврат выплат, но только при исполнении доходной части бюджета.

Недавно компания «Минченко консалтинг» назвала Алиханова одним из самых устойчивых губернаторов в рейтинге «Политбюро 2.0».