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Правительство Испании решило отстранить руководство Каталонии

На чрезвычайном заседании правительство Испании решило применить ст. 155 испанской Конституции в отношении автономного сообщества Каталония. Теперь это решение должен утвердить сенат, сессия состоится 27 октября.

В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти. До выборов управлять автономным сообществом будет представитель, назначенный Мадридом.

По словам премьера Мариано Рахоя, «эта мера применена для восстановления законности, нормального функционирования, восстановления экономики и проведения выборов в Каталонии».