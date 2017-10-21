Политика

Новости

Путин рассказал, что может быть «страшнее ядерной бомбы»

Президент России Владимир Путин заявил, что человечество сейчас вступает в такой период развития, когда отказ от морально-нравственных ценностей может привести к катастрофическим последствиям.

«То, что я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы. Поэтому, чем бы мы ни занимались, мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы нашего дела», — сказал Путин, выступая на Международном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Он отметил, что «все, что мы будем делать, должно идти на пользу людям, укреплять человека, а не разрушать его».

Путин привел в пример развитие генной инженерии. «Человек приобретает возможность влезать в генетический код, созданный или природой, или, как говорят люди с религиозными взглядами, Господом Богом», — сказал он. В результате может быть создан «гениальный математик или музыкант, но может быть и военный, который может воевать без страха, чувства сострадания и сожаления, без боли», пояснил президент.