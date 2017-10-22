В Ростовской области горит рынок

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Полиция применила слезоточивый газ против участников митинга у Рады

Между полицией и участниками митинга, проходящего у здания Верховной рады в Киеве, произошла небольшая потасовка, сообщил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко.

По его словам, потасовка произошла, когда протестующие попытались разблокировать автомобиль со звуковой аппаратурой, который полиция не пропускает на площадь у Рады. Информации о пострадавших пока нет.

«Произошла небольшая потасовка, полиция применяла слезоточивый газ. В настоящее время депутат Юрий Деревянко отправился на переговоры с руководством киевской полиции, чтобы автомобиль пропустили на площадь Конституции», — сообщил Лещенко в Facebook.

Как сообщалось ранее, у здания Рады в воскресение проходит «Народное вече», созванное лидером партии «Рух новых сил» Михаилом Саакашвили, собралось несколько сотен человек.