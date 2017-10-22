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Вооруженный мужчина захватил заложников в британском Нанитоне

Ведомости
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В боулинг-клубе в городе Нанитон (графство Уорикшир, центральная Англия) вооруженный мужчина захватил заложников, сообщает газета Mirror. По данным издания, он вооружен ружьем с обрезанным стволом.

По словам очевидцев, здание окружили сотрудники полиции. Рядом с местом происшествия приземлился медицинский вертолет, и прибыли несколько машин скорой помощи.

В полиции графства Уорикшир подтвердили, что произошел «инцидент», но не уточнили, что случилось. В сообщении в Twitter полиция попросила граждан обходить место происшествия.

Недвижимость
Новости

Три станции фиолетовой ветки метро в Москве закроют на неделю с 28 октября

Интерфакс/Ведомости
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Станции «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена закроют на неделю с 28 октября по 3 ноября в связи со строительством Кожуховской линии метро.

«Поезда будут курсировать только до станции "Выхино". В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу 4 ноября в 5.30 утра. Для проезда пассажиров будут организованы бесплатные маршруты автобусов с минимальными интервалами движения и выделенные полосы для приоритетного следования наземного городского транспорта», — сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Также можно будет бесплатно доехать до центра на электричках, идущих до Казанского вокзала. Бесплатный билет можно будет получить в кассах и у мобильных кассиров на платформах «Панки», «Люберцы-1», «Ухтомская» и «Косино».

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин сообщил, что участок Кожуховской линии метро между станциями «Некрасовка» и «Косино» могут запустить для пассажиров в мае 2018 г.

Стиль жизни
Новости

ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»

Ведомости
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Московский ЦСКА сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 14-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 0:0.

На данном этапе «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата (29 очков), ЦСКА занимает 3-е место (25 очков).

В следующем туре ЦСКА 27 октября сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», «Зенит» 29 октября примет у себя московский «Локомотив».

Политика
Новости

Познер опроверг сообщения о том, что он поддерживает кандидатуру Собчак

Эхо Москвы
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Журналист Владимир Познер прокомментировал сообщения некоторых СМИ о том, что он поддерживает кандидатуру Ксении Собчак на выборах президента в 2018 г. «Познер поддержал Собчак!» - гласили сообщения. При отсутствии значимых новостей и это новость», — говорится в блоге Познера на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Он прокомментировал эти сообщения СМИ анекдотом: «Вспоминается анекдот о том, как Рабинович говорит Финкельштейну: «Ты слышал, что Циперович выиграл 5000 руб. в покер?» На что Финкельштейн отвечает: «Не в покер, а на скачках, не 5000 руб., а 100 000, и не выиграл, а проиграл, а так все правильно».

Познер подчеркнул, что он не поддерживал и не поддерживает кандидатуру телеведущей. «Собчак предлагает альтернативу: голосуя за меня, говорит она, вы голосуете за кандидата “против всех”. То есть собой она возвращает в выборы графу, которую отменили в 2006 г.», — пояснил он.

Эта графа полезна, потому что она дает избирателям возможность выразить свое недовольство, а властям - сделать выводы, сколько таких недовольных в стране, считает Познер. «Я поддерживаю возвращение возможности проголосовать “против всех”; в данном случае, эту возможность возвращает Ксения Собчак», — заключил он.

Политика
Новости

Навальный прокомментировал решение Собчак баллотироваться в президенты

Телеканал Дождь / Ведомости
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Алексей Навальный впервые прокомментировал планы Ксении Собчак баллотироваться в президенты на выборах 2018 г. «Все имеют право идти на выборы. Кто-то мне больше нравится, кто-то - меньше. Зюганов, Явлинский, Собчак, Навальный — все могут идти на выборы», — приводит «Дождь» слова Навального.

Об этом он сказал на встрече со сторонниками в Астрахани. Сегодня Навального освободили после 20 суток административного ареста, который он отбывал за повторное нарушение правил проведения митинга.

На минувшей неделе Собчак объявила, что она намерена участвовать в выборах президента в 2018 г. При этом она выразила готовность сотрудничать с Навальным вплоть до снятия своей кандидатуры в случае его официальной регистрации на выборах.

Политика
Новости

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован

Ведомости
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В 17.31 по местному времени (совпадает с мск) пожар на рынке в Ростове-на-Дону был локализован на площади 1400 кв. м, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 14.36. Площадь пожара быстро увеличивалась из-за сильного ветра. В 15.21 возгоранию был присвоен четвертый ранг. В тушении задействованы 55 человек и 17 единиц техники.

Политика
Новости

Полиция применила слезоточивый газ против участников митинга у Рады

Ведомости
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Между полицией и участниками митинга, проходящего у здания Верховной рады в Киеве, произошла небольшая потасовка, сообщил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко.

По его словам, потасовка произошла, когда протестующие попытались разблокировать автомобиль со звуковой аппаратурой, который полиция не пропускает на площадь у Рады. Информации о пострадавших пока нет.

«Произошла небольшая потасовка, полиция применяла слезоточивый газ. В настоящее время депутат Юрий Деревянко отправился на переговоры с руководством киевской полиции, чтобы автомобиль пропустили на площадь Конституции», — сообщил Лещенко в Facebook.

Как сообщалось ранее, у здания Рады в воскресение проходит «Народное вече», созванное лидером партии «Рух новых сил» Михаилом Саакашвили, собралось несколько сотен человек.

Политика
Новости

В Ростовской области горит рынок

Ведомости
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Под Ростовом-на-Дону загорелся рынок. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 14.36 по местному времени (совпадает с мск), сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Площадь пожара увеличивается. В 15.21 мск она достигла 1000 кв. м, пожару присвоен четвертый ранг. В тушении задействованы 55 человек и 17 единиц техники.

Политика
Новости

Навальный отказался комментировать планы Собчак участвовать в выборах

Интерфакс/Ведомости
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Алексей Навальный не стал комментировать решение Ксении Собчак выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 г. «Пока не комментирую. Может быть, потом», — сказал Навальный «Интерфаксу».

На минувшей неделе Собчак объявила, что она намерена участвовать в выборах президента в 2018 г. При этом она выразила готовность сотрудничать с Навальным вплоть до снятия своей кандидатуры в случае его официальной регистрации на выборах.

Навальный сегодня вышел на свободу после 20 суток административного ареста. Он отбывал наказание за повторное нарушение порядка проведения митингов и демонстраций.

Политика
Новости

Созванное Саакашвили «Народное вече» проходит у Верховной рады

Интерфакс/Ведомости
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В Киеве у здания Верховной рады проходит «Народное вече», созванное лидером украинской партии «Рух новых сил» Михаилом Саакашвили. Как передает «Интерфакс», на площади Конституции собралось несколько сотен человек.

Перед собравшимися выступают Саакашвили, его соратник Давид Сакварелидзе, народные депутаты Юрий Деревянко, Сергей Лещенко. У здания Рады дежурят сотрудники национальной полиции и национальной гвардии. Обстановка в районе проведения акции спокойная.

Накануне участники акции протеста у здания Верховной рады выдвинули новые требования президенту Петру Порошенко. Они требуют внести на рассмотрение в парламент законопроекты об импичменте и антикоррупционном суде.

Саакашвили в субботу презентовал «План спасения Украины за 70 дней». Он предлагает отменить медицинскую реформу, принять закон о страховой медицине и создать резервную армию.

Политика
Новости

Сирийская оппозиция взяла под контроль месторождение нефти в Дейр-эз-Зоре

Ведомости
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Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF), поддерживаемые международной коалицией во главе с США по борьбе с запрещенной террористической организацией «Исламское государство», взяли под контроль нефтяное месторождение Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом сообщается на сайте SDF. В сообщении также отмечается, что силы «сирийского режима располагаются в трех километрах от месторождения».

В пятницу сирийская оппозиция объявила о полной победе в Ракке над боевиками ИГ. Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» официально передали управление городом совету, состоящему из местных чиновников.

Политика
Новости

Пять человек погибли в ДТП в Челябинской области

Ведомости
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В ночь на воскресенье на дороге между Долгодеревенским и Кыштымом в Челябинской области столкнулись автомобили Kia Cee’d и ВАЗ-21074, сообщает ГУ МВД по региону. В результате аварии погибли пять человек.

«Водитель Kia 1992 г. р., а также пассажиры отечественного автомобиля — мужчина 1982 г. р. и две женщины (1985 и 1993 гг. р.) погибли на месте аварии. Находившийся за рулем ВАЗа житель Аргаяшского района и еще один его пассажир 1976 г. р. с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в районную больницу. В лечебном заведении водитель скончался», — говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

На место происшествия прибыли экипажи ГИБДД, руководство ОМВД России по Аргаяшскому району. О причинах ДТП пока не сообщается.

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