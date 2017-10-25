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Журналисты Плющев и Кашин подали в суд на ФСБ из-за Telegram

Журналисты Александр Плющев («Эхо Москвы») и Олег Кашин решили судиться с ФСБ из-за требования спецслужбы к Telegram предоставить ключи шифрования переписки пользователей. «Мы считаем, что это затрагивает наше право на конфиденциальное общение с источниками информации», - написал Плющев в своем Telegram-канале. Интересы истцов представляют адвокаты «Агоры».

Административные иски журналистов поданы в Мещанский суд Москвы, сказал ТАСС их адвокат Павел Чиков. В иске оспаривается законность требования спецслужбы. Дата рассмотрения исков еще не назначена.

По оценке Плющева, полномочия спецслужб и так достаточно велики и «сильные, толковые спецслужбы могут эффективно обеспечивать безопасность, не нарушая основных прав граждан». Он не против работы спецслужб по обеспечению безопасности граждан и государств и понимает их стремление расширить контроль на всеми сферами. При этом журналист хочет, чтобы сервис Telegram «оставался таким же удобным и конфиденциальным средством общения и распространения информации».

Кашин считает, что требование ФСБ затрагивает право журналистов на конфиденциальное общение с источниками информации. Он напомнил, что давно живет и работает вне России, общается с источниками и ньюсмейкерами через мессенджеры. Именно в Telegram Кашин обсуждает «практически все», что его интересует и о чем он пишет «с политиками, госслужащими и даже иногда с силовиками». «Доверяя друг другу, и я, и мои собеседники всегда рассчитываем, что в наших разговорах не появится кто-то посторонний, и сейчас Федеральная служба безопасности, пользуясь своим особым положением в государстве, пытается нарушить наши права, вредя тем самым развитию всего общества, а если совсем утилитарно - то и технологий, экономики, то есть даже если подойти к вопросу совсем с другой стороны, все равно окажется, что нарушены наши права, - написал Кашин в Facebook. - Я полагаю, что наши права нуждаются в защите». Он отметил, что они с Плющевым ведут популярные Telegram-каналы и защищают это «новое оригинальное медиа, ставшее в России важным феноменом».

Ранее в октябре Мещанский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за отказ передавать ФСБ информацию для декодирования сообщений пользователей. Основатель сервиса Павел Дуров у себя на странице «В контакте» отметил, что требования ФСБ нереализуемы технически и, кроме того, противоречат 23-й статье Конституции РФ: «Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений». Он заявил, что будет судиться и что представлять интересы мессенджера также будет «Агора».