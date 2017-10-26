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Политика
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Апфельбаум не признала вину по делу Серебренникова

ТАСС/Ведомости
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Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум не признает вину по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, выделенными на театральный проект «Платформа» Кирилла Серебренникова. Это ТАСС сообщили несколько источников в ее окружении. Ранее СКР сообщил, что она задержана и стала фигурантом этого дела. В РАМТ отказались комментировать ее задержание. Там заявили только, что спектакли театра продолжатся по расписанию и что учреждение работает штатно.

Апфельбаум не могла контролировать расходование средств на «Платформу», «так как уволилась из Министерства культуры до получения отчета от "Седьмой студии" по расходованию выделенных бюджетных средств», сказал один из источников ТАСС. Департамент господдержки искусства и народного творчества Минкультуры она возглавляла с июля 2012 г. по октябрь 2014 г.

Пока Серебренников работал над «Платформой», к нему не было претензий со стороны Минкультуры, добавил собеседник ТАСС. «Еще на первом допросе в СК в мае этого года Апфельбаум рассказала, что в министерстве знали, что мероприятия в рамках проекта Серебренникова проходили успешно, в то же время контроля за выделением средств, каких-либо проверок не проводилось, так как проекту был дан зеленый свет на уровне руководства страны. И любые проверки были бы восприняты как попытка помешать исполнению президентского распоряжения о поддержке современного искусства», - сказал он.

По версии следствия, Апфельбаум, вступив в сговор с Серебренниковым, в 2011-2014 гг. от имени Минкультуры России подписывала с «Седьмой студией» «соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 млн руб. и обеспечивала последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн руб.». Ее вину подтверждают показания свидетелей, результаты оперативно-розыскной деятельности, изъятые финансовые документы, сообщал СКР.

Минкультуры не проверяло расходование бюджетных средств, выделяемых в 2011-2014 гг., в том числе на «Платформу», рассказывал ранее источник ТАСС. «Претензий со стороны Министерства культуры к Серебренникову при реализации проекта "Платформа" в тот период не было. И быть не могло, так как никаких министерских проверок не проводилось», - говорил он. По его мнению, хищения изначально могли быть обнаружены в ходе налоговых проверок и на основании оперативно-разыскных мероприятий.

Дело о мошенничестве было возбуждено в 2015 г. следственным отделом Управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления СКР по Москве. «Изначально в деле фигурировали два эпизода хищения денежных средств на общую сумму более 1,2 млн руб. В связи с расследованием 23 мая 2017 г. была проведена серия обысков в "Гоголь-центре", в квартире режиссера Кирилла Серебренникова и по другим адресам», - напомнил источник.

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Стиль жизни
Новости

В Москве вечером ожидаются девятибалльные пробки из-за ухудшения погоды

Ведомости
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Дорожно-транспортная ситуация в Москве вечером в четверг ухудшится в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«В Москве в настоящий момент идет небольшой снег, местами может образовываться гололедица. Непогода и ограничение видимости могут негативно отразиться на дорожной ситуации и привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Прогнозируется, что в вечерний час пик дорожно-транспортная ситуация может осложниться до девяти баллов», — сообщили в ЦОДД.

Автомобилистов призывают по возможности пользоваться общественным транспортом. «Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Настоятельно рекомендуем тем, кто не переобул автомобили на зимнюю резину, не выезжать на дороги на личном автомобиле», — заключили в ЦОДД.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура в Москве не поднимется выше одного градуса, ожидается небольшой снег, местами гололедица. В ночь на пятницу температура опустится до минус трех, сохранится мокрый снег.

Политика
Новости

Следователи рассматривают три версии взрыва в Киеве

ТАСС/Ведомости
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Первый зампрокурора Киева Павел Кононенко сообщил, что украинские следователи рассматривают три основные версии взрыва в центре города: первая — покушение на убийство депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, организованное спецслужбами России; вторая — политическая и общественная деятельность Мосийчука и его позиция внутри Украины; третья — покушение на убийство Мосийчука по личным мотивам.

Кроме того, следователи рассматривают версии о покушении на пострадавшего при взрыве украинского политолога Виталия Балы или на любых других политических деятелей, которые в среду могли быть в студии телеканала «Эспрессо», у здания которого произошел взрыв.

Взрыв произошел, когда из здания после эфира выходили Мосийчук с охранником. Депутат был ранен, в больнице его прооперировали. Его пресс-служба распространила заявление, в котором он высказывает мнение, что заказчики покушения на него находятся в России. Охранник депутата, который прикрыл его собой, погиб.

Политика
Новости

Дело Умара Джабраилова о хулиганстве передано в суд

Интерфакс/Ведомости
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Дело экс-сенатора Умара Джабраилова расследовано и направлено в Тверской суд, сообщил «Интерфакс». В пресс-службе ГУ МВД Москвы сообщили, что в суд направлено дело мужчины, который устроил стрельбу в отеле в центре Москвы. «В ходе расследования обвиняемый признал свою вину», - заявил представитель главка . Дело расследовалось по статье о хулиганстве. О том, что речь идет о деле Джабраилова, уточнил источник агентства.

Джабраилова задержали 29 августа в отеле Four Seasons в центре Москвы. Сообщалось, что он несколько раз выстрелил из пистолета в потолок в своем номере. Никто не пострадал. После задержания, допроса и следственного эксперимента он был отпущен под подписку о невыезде. Психиатрическая экспертиза в октябре признала экс-сенатора вменяемым, сообщал источник «Интерфакса».

В интервью РБК Джабраилов объяснил свои действия «состоянием аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля. «Этому были бытовые причины в гостинице. Руководство гостиницы и служба безопасности хотели меня выжить оттуда. Спровоцировали, на что я поддался. Я сожалею, что нарушил общественный порядок. По этому поводу заведено уголовное дело. Я человек добропорядочный, законопослушный и готов ответить за свой поступок. Иначе я не был бы ни офицером, ни человеком слова и чести. С другой стороны, как мужчина я считаю, что иного выхода у меня не было. Я поступил правильно. Я не имел намерения кого-либо задеть, ранить или убить. Я просто выразил свой бунтарский протест таким образом», — рассказал он. Из-за чего начался конфликт, он не уточнил, сказав только, что это гнусная тема и персонал недостойно себя вел в отношении его и его гостей. «Я был в тот момент немного в раздумьях о войне. Контузия сработала. Потом, когда я осознал [что происходит], я тут же разрядил обойму и стал ждать в номере, когда за мной приедут. Я все прекрасно понимал», — подчеркнул Джабраилов.

Чем известен Умар Джабраилов

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Политика
Новости

Путин заявил об освобождении 90% Сирии

Ведомости
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От террористов уже освобождено более 90% территории Сирии, заявил президент России Владимир Путин на церемонии представления высших офицеров в Кремле.

Путин поблагодарил участников антитеррористической операции в Сирии. «Благодаря их мужеству, четким и профессиональным действиям, отваге удалось в корне переломить ситуацию», - сказал президент.

«От террористов уже свободно более 90% сирийской территории. В тесном взаимодействии с сирийскими властями, с зарубежными партнерами создаются зоны деэскалации, продвигается процесс политического урегулирования и гражданского примирения», - констатировал президент.

В том, что запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» утратила позиции в Сирии, сходятся все наблюдатели. Министр обороны России Сергей Шойгу на этой неделе заявил, что под контролем ИГ менее 5% территории страны, тогда как до начала операции ВКС России ИГ контролировало больше 70% Сирии. По данным IHS Markit, к лету 2017 г. ИГ утратила порядка 80% собственных доходов, которые сократились до менее чем $15 млн в месяц.

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Стиль жизни
Новости

Объявлены финалисты премии «Русский Букер»

Ведомости
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В шорт-лист литературной премии «Русский Букер» вошли шесть романов: «Тайный год» Михаила Гиголашвили, «Номах. Искры большого пожара» Игоря Малышева, «ЗАХХОК» Владимира Медведева, «Свидание с Квазимодо» Александра Мелихова, «Убить Бобрыкина. История одного убийства» Александра Николаенко и «Голомяное пламя» Дмитрия Новикова.

В 2017 г. старейшая в России независимая литературная премия будет присуждена в 26-й раз. Размер призового фонда остается прежним: 1,5 млн руб. получает лауреат, финалисты премии — по 150 000 руб. Имя лауреата премии «Русский Букер» – 2017 будет названо 5 декабря.

Жюри премии в 2017 г. возглавляет поэт, прозаик Петр Алешковский, в его состав также входят поэт, критик Алексей Пурин, литературовед Артем Скворцов, прозаик, лауреат премии 2015 г. Александр Снегирев и директор областной библиотеки Пензенской области Марина Осипова. На премию было номинировано 80 произведений.

Недвижимость
Новости

Власти Москвы официально назвали компанию, купившую квартал рядом с «Зарядьем»

Ведомости
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Конкурс по продаже 33 зданий на Москворецкой набережной рядом с парком «Зарядье» выиграло ООО «Горкапстрой-гарант». Это сообщила пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике. Победитель предложил за недвижимость 10 млрд руб. при начальной цене в 8,6 млрд руб. Второй участник конкурса, ООО «Сити-девелопер», предложил 8,9 млрд руб.

Кроме предложенной цены конкурсная комиссия сравнила представленные претендентами документы. Учитывался опыт работ по реставрации объектов культурного наследия, управление объектами в области гражданского строительства, обеспеченность кадровыми ресурсами, использование bim-технологии при проектировании, сообщил департамент.

Ранее о победе «Горкапстрой-гаранта» сообщили источники «Ведомостей». Они назвали такие же предложения конкурентов по цене, что и департамент.

ООО «Сити девелопер» источники «Ведомостей» назвали дочерней компанией O1 Properties Бориса Минца. На сайте «Сити девелопера» указаны проекты O1 Properties. «ГКС-гарант», по словам источников, действует в интересах структур владельца Volga Group Геннадия Тимченко. По данным ЕГРЮЛ, владельцем «ГКС-гаранта» указана фирма «Горкапстрой». Ее владельцы – Олег Сапронов, Евгений Баранов и Михаил Чистов. Однако еще в 2012 г. было объявлено о покупке 25% долей компании структурой Тимченко. У нее был и опцион на приобретение еще 25%. «Геннадий Тимченко не интересуется этим проектом. Компании, представляющие его интересы, в конкурсе не участвуют», - заявил представитель бизнесмена.

Предметом сделки стали 11 га между Москворецкой набережной, ул. Солянка и Устьинским проездом, на которых находятся 33 строения общей площадью 113 000 кв. м. Девять из них представляют собой объекты культурного наследия, в том числе Воспитательный дом, крупнейшее здание дореволюционной Москвы. Оно заложено в 1764 г. как благотворительное закрытое учебное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников. Первой жертвовательницей на него была императрица Екатерина Вторая.

После реконструкции квартала площадь объектов может увеличиться до 173 700 кв. м, предполагается, что там появятся апартаменты, гостиницы, розничная торговля, спортивные и выставочные помещения, а также склады. Итоги торгов планируется подвести 27 октября.

Квартал у Кремля выставлен на продажу

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Бизнес
Новости

ФАС разрешила слияние AB InBev и Efes в России

Интерфакс
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ФАС предварительно одобрила слияние бизнеса пивоваренных компаний AB InBev и Anadolu Efes в России. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российской структуры AB InBev. Предполагается, что объединение может завершиться до середины 2018 г. До даты закрытия сделки AB InBev и Anadolu Efes продолжат работать как независимые бизнесы.

О слиянии бизнесов в России и на Украине компании сообщили в августе 2017 г. Ответ регуляторов Украины они рассчитывают получить в течение I квартала 2018 г. Параллельно стороны начали обоюдные правовые проверки всех бизнес-процессов и разработку плана интеграции с целью обеспечения наиболее плавного перехода к новой структуре бизнеса.

Объединенная компания будет называться AB InBev-Efes. В объединенном бизнесе будет работать единая управленческая команда под руководством Дмитрия Шпакова, президента АО «САН ИнБев» в России и на Украине. AB InBev и Efes будут иметь равное представительство в совете директоров.

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Технологии
Новости

Путин рассказал о кибервойсках в некоторых странах

Интерфакс/Ведомости
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Некоторые государства для решения геополитических задач создают кибервойска, заявил в Совете безопасности России президент Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс». На этом заседании президент призвал повысить безопасность рунета, но не создавать при этом барьеров для законопослушных пользователей.

По данным Путина, в некоторых странах информационные технологии уже фактически поставлены на военную службу, формируются «свои кибервойска», а информационное поле активно используется для ослабления конкурентов и продвижения экономических и политических интересов этих стран, «в том числе в качестве фактора так называемой "мягкой силы"». Он предупредил, что вторжение извне в электронные системы в сфере обороны и госуправления, жизнеобеспечивающей инфраструктуры, финансов, СМИ, утечка электронных документов «могут обернуться самыми тяжелыми последствиями» - «негативные последствия разного рода кибератак носят уже не локальный, а действительно глобальный характер и масштаб».

В середине 2017 г. из-за эпидемии вируса WannaCry пострадали информационные ресурсы в 150 странах мира, в том числе в России, напомнил президент. В мае 2017 г. вирус-шифровальщик WannaCry атаковал 200 000 компьютеров . Тогда исследователи пришли к выводу, что за атакой стоят северокорейские хакеры из Lazarus. Затем 27 июня вирус Petya (NotPetya и ExPetr) проник в 12 500 компьютеров в 65 странах. Атаку NotPetya исследователи связывали с группой BlackEnergy. 24 октября шифровальщик BadRabbit атаковал сайты «Интерфакса», «Аргументов недели», «Фонтанки», а также объектов инфраструктуры Украины и некоторые цели в Турции и Германии.

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Бизнес
Новости

Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 26 октября 2017 года

Ведомости
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Политика

Парламент Каталонии в четверг обсудит, как ответить на решение Мадрида взять власть в регионе под свой контроль. Возможно, регион в одностороннем порядке провозгласит независимость читать на FT.com

Китай незаметно стремится увеличить свое влияние в мире с помощью мягкой силы. Отвечает за это специальный департамент коммунистической партии читать на FT.com

Экономика

Даже если ЕЦБ начнет постепенно сворачивать программу денежного стимулирования, это может разочаровать как северные, так и южные страны еврозоны. Но по разным причинам. Северные страны уже ждут повышения процентных ставок, а южные опасаются укрепления евро читать на WSJ.com

ЕЦБ с января сократит покупку активов до 30 млрд евро в месяц, но продлит программу денежного стимулирования минимум до сентября 2018 г. читать на FT.com

Венесуэльской госкомпании PDVSA через несколько дней предстоит выплатить более $2 млрд по облигациям. Если она не сделает платежи вовремя, это может привести к дефолту Венесуэлы читать на WSJ.com читать на FT.com

После съезда коммунистической партии Китай хочет уделять меньше внимания темпам экономического роста. Но это не означает, что Пекин полностью откажется от количественных целей, заявил Ян Вэйминь, главный экономический советник председателя КНР Си Цзиньпина читать на WSJ.comчитать на FT.com

Миллиардеры в мире становятся богаче, старше и все больше инвестируют в спорт, свидетельствует доклад UBS читать на WSJ.com

Республиканцы планируют скоро представить законопроект, ужесточающий контроль над иностранными инвестициями. Особенно власти США обеспокоены сделками китайских инвесторов в технологическом секторе читать на WSJ.com

Крупный план

Технологический прогресс в горнодобывающей отрасли должен придать толчок российской экономике. Эта отрасль и шахтерские городки демонстрируют, насколько сильно экономика страны по-прежнему связана с советским прошлым читать на FT.com

Интервью

Президент Cadillac Йохан де Найсен в интервью WSJ рассказал о плане по возвращению привлекательности бренда читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Саудовская Аравия и Россия хотят продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2018 г., говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Фондовая биржа Саудовской Аравии хочет быть «эксклюзивной» площадкой для IPO Saudi Aramco. На проведение листинга, если он будет двойным, также претендуют биржи Лондона и Нью-Йорка читать на FT.com

Нефтяные гиганты уделяют все больше внимания безубыточности. Она позволяет им продолжать платить дивиденды при том, что цены на нефть стабилизировались на уровне $50-$60 за баррель читать на WSJ.com

Аргентинская госкомпания YPF планирует инвестировать более $30 млрд в следующие пять лет, чтобы увеличить добычу нефти и газа, в том числе из сланцевых месторождений читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Прибыль Deutsche Bank в III квартале выросла более чем в два раза, превзойдя прогнозы аналитиков. Но выручка банка, в том числе от торговли ценными бумагами, резко снизилась читать на WSJ.com читать на FT.com

Акции Barclays подешевели более чем на 6% в четверг утром из-за сильного снижения выручки от торговли облигациями и валютой читать на WSJ.com читать на FT.com

Многие инвесторы при выборе взаимных фондов ориентируются на рейтинги, которые им присваивает Morningstar. Как обнаружила WSJ, имеющие наивысший рейтинг фонды привлекают большую часть средств инвесторов, хотя их результаты ухудшились после присвоения рейтинга. Morningstar утверждает, что инвесторы не должны пытаться прогнозировать результаты фондов по их рейтингу читать на WSJ.com

Налоги иностранных банков принесли 17 млрд фунтов в бюджет Великобритании в прошлом финансовом году. Поэтому есть беспокойство, что страна потеряет много денег из-за Brexit, если они переместят свои операции за рубеж читать на FT.com

Профессиональные инвесторы внимательно анализируют слова представителей компаний. Они пытаются распознавать в них сигналы, которые могут помочь принять правильные инвестиционные решения читать на FT.com

Технологии

В четверг свои финансовые отчеты должны представить сразу несколько крупнейших технологических компаний - Alphabet, Microsoft и Amazon. Инвесторы следят за этими компаниями очень внимательно читать на WSJ.com

SAP первой из западных компаний призналась американским властям, что заплатила $6,7 млн компании, связанной с влиятельной в ЮАР семьей Гупта, чтобы обеспечить себе контракты. Она могла нарушить антикоррупционное законодательство США читать на WSJ.com

Twitter заявила, что завышала число пользователей последние три года. При этом она отчиталась о небольшом росте числа пользователей в III квартале читать на WSJ.com

Twitter и Snapchat борются за звание второй по величине социальной сети после Facebook. Но сравнивать их сложно, так как они оценивают число своих пользователей разными способами читать на WSJ.com

Google и Cisco заключили партнерское соглашение, чтобы их корпоративным клиентам было легче разрабатывать облачные технологии читать на WSJ.com

Технологии, помогающие людям с ограниченными возможностями, становятся все более распространенными читать на FT.com

Потребительский рынок

Amazon представила систему Amazon Key, позволяющую курьерам доставлять заказы прямо домой клиентам, когда те отсутствуют. Хотя эксперты сомневаются, что люди готовы впускать в свои дома незнакомцев читать на WSJ.com читать на FT.com

Прибыль AB InBev в III квартале выросла на 14% несмотря на снижение продаж в США во время ураганов в Техасе и Флориде читать на WSJ.com

Nike на встрече с инвесторами в среду подтвердила, что намерена увеличить выручку до $50 млрд к 2020 г. Также компания заявила, что прекратит сотрудничать с посредственными ритейлерами читать на WSJ.com читать на FT.com

Менеджмент

За последний год стало известно о многих случаях сексуальных домогательств на работе. Обычно женщины молчат об этом, переживая о последствиях для своей карьеры, и часто меняют работу, но некоторым удается добиться справедливости читать на FT.com

Трое человек подали в суд на Uber, обвиняя компанию в том, что она недоплачивает женщинам и представителям меньшинств читать на WSJ.com

В США молодые люди охотнее говорят о своей зарплате с друзьями и коллегами, чем люди более старшего поколения. Поэтому работодатели делают свою политику оплаты труда более прозрачной читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.

Финансы
Новости

ЕЦБ объявил о сокращении денежного стимулирования

Ведомости
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил, что с января вдвое сократит покупку активов, до 30 млрд евро в месяц. Программа денежного стимулирования будет продолжаться до сентября 2018 г. В случае необходимости ЕЦБ может ее продлить.

Также по итогам заседания в четверг ЕЦБ решил не менять процентные ставки. Основная ставка по операциям рефинансирования осталась на нулевом уровне, ставка по депозитам - минус 0,4%, а ставка по маржинальным кредитам – 0,25%. ЕЦБ ожидает, что процентные ставки будут оставаться на нынешнем уровне продолжительное время и после завершения программы покупки активов.

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Политика
Новости

Путин пообещал законопослушным гражданам минимум ограничений в интернете

Интерфакс/Ведомости
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Президент России Владимир Путин, выступая сегодня на заседании Совбеза России, призвал повысить безопасность рунета, но не создавать барьеров для законопослушных пользователей.

«Следует повысить безопасность и устойчивость работы инфраструктуры российского сегмента интернета, - заявил президент. - При этом подчеркну: речь не может идти об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной сети, каких-то тотальных барьерах и фильтрах. Необходимо строго соблюдать и уважать конституционное право на получение и распространение информации».

Однако, продолжил Путин, как и в других демократических странах, Россия должна бороться с пропагандой радикальных идей в киберпространстве, оправданием терроризма, экстремизма и «решительно пресекать попытки размещения материалов, угрожающих безопасности нашего государства, общества и отдельных граждан».

Президент поставил задачу усовершенствовать государственную систему борьбы с компьютерными атаками, улучшить взаимодействие ведомственных сегментов и усилить персональную ответственность руководителей за информационную безопасность.

Важная часть информационной безопасности России - импортозамещение, сказал Путин. «Важная задача - максимально снизить риски, связанные с объективной необходимостью использовать иностранные программы и телекоммуникационное оборудование. Нужно последовательно реализовывать проекты импортозамещения», - сказал президент на заседании Совбеза.

Президент России не раз высказывался за минимальные ограничения свободы интернета, всегда публично придерживаясь позиции, что они должны быть связаны исключительно с защитой интересов общества в целом. Летом он подписал федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), вступающий в силу с 1 января 2018 г. В соответствии со связанным законом правонарушения в отношении объектов КИИ караются строже, чем в отношении традиционных компьютерных систем: лишением свободы сроком до 10 лет.

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