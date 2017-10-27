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Политика
Новости

Минпромторг обещает ответить на санкционный список Госдепа комфортным инвестклиматом

Ведомости
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Российские предприятия уже адаптировались к условиям санкций, считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Так он прокомментировал составленный Госдепартаментом список из 39 российских структур, в отношении которых рекомендуется введение санкций из-за сотрудничества с ОПК и разведкой. «Российская экономика полностью адаптировалась к новым реалиям», - приводит его слова ТАСС.

В засекреченный перечень, который опубликовала The New York Times, в частности вошли Ростех», «Калашников», а также ФСБ, СВР и ГРУ. «Основной список компаний, который сейчас был опубликован, так они, собственно, там и были. Большой новости для нас это не составит», — цитирует Мантурова РИА Новости.

Госдепартамент составил список во исполнение закона о новых санкциях против России, Ирана и КНДР, который был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа. Перечень является рекомендацией администрации – в отношении каких компаний имеет смысл вводить санкции.

Многие российские структуры находились под американскими санкциями с 2014 г. из-за российской политики на Украине. Спецслужбы, а также Zorsecurity (бывшая Esage Lab) и петербургский «Специальный технологический центр» попали под них вследствие хакерского скандала и дело о российском вмешательстве в американские выборы.

Говоря о возможных ответных действиях, Мантуров отметил, что таковыми должны быть усилия по созданию комфортного инвестиционного климата в России. Он подчеркнул, что в нынешних условиях Американо-российский деловой совет «остается важнейшей площадкой для сотрудничества с учетом нынешней геополитической ситуации». Мантуров принимал участие в ежегодном заседании этой площадки в Нью-Йорке. По его словам, на нем вопрос о введении санкций в отношении российских компаний не обсуждался.

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Политика
Новости

Дуров заявил об уникальности недавнего штрафа Telegram

Ведомости
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Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что штраф Мещанского суда за непредоставление ФСБ ключей шифрования - это единственный прецедент за четыре года работы мессенджера в мире. Так он прокомментировал слова советника президента по интернету Германа Клименко о том, что Telegram якобы игнорирует запросы от российских государственных органов, но сотрудничает с властями других стран, например, Индонезии.

«Это не так: уровень сотрудничества Telegram с властями не зависит от юрисдикции и везде строится на одних и тех же принципах», - написал Дуров «В контакте». Он добавил, что индонезийские государственные структуры, в отличие от российских коллег, не требовали от Telegram доступа к личной переписке. Его компания во всем мире обрабатывает запросы на удаление публично доступного противоправного контента, содержащего пропаганду терроризма, детскую порнографию и тому подобное. Но ни в одной стране она не выдает госорганам личные данные пользователей, заверил он.

«Хотя весомая доля аудитории Telegram приходится на более консервативные страны, чем Россия, только в России Telegram был оштрафован за непредоставление ключей шифрования сообщений», - сказал Дуров.

Герман Клименко заявил 26 октября телеканалу «Россия 24», что создатель Telegram «сотрудничает с Индонезией, создает специальные команды, которые решения правительства Индонезии выполняют, а наши, опять же, нет» (цитата по ТАСС). Компанию он назвал в качестве примера неохотного сотрудничества иностранных интернет-проектов с российскими властями. В качестве примера он также привел Google, который отвечает на тысячи запросов от американских госструктур и ни на один от российских. По мнению советника, законы в России достаточны, а чтобы они соблюдались, властям не хватает требовательности по отношению к иностранным компаниям.

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Политика
Новости

NYT опубликовала вариант нового санкционного списка из 33 российских компаний

Ведомости
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В новый список компаний, которые могут попасть под американские санкции за связи с российским оборонно-промышленным комплексом и разведкой, вошли 33 структуры, сообщает The New York Times. Газета опубликовала список, который, по ее информации, был передан из Госдепартамента в Конгресс. Накануне официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что ведомство утвердило перечень компаний, которые могут попасть под санкции, но не стала конкретизировать, какие именно структуры стали его фигурантами.

По данным NYT, в список вошли, в частности, «Алмаз-Антей», «Ижмаш», «Калашников», «Оборонпром», УВЗ, «Рособоронэкспорт», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Российские вертолеты». Также в него включены ФБС, СВР, ГРУ, компания Zorsecurity и петербургский «Специальный технологический центр». Значительная часть включенных в список компаний уже сейчас находится под санкциями.

Принятый конгрессом закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР президент США Дональд Трамп подписал 2 августа. Список компаний, сотрудничающих с российской оборонкой. Документ предписывал Белому дому составить еще к 1 октября, в качестве предложений по включению в список. Ранее Науэрт поясняла, что задача по составлению списка оказалась очень сложной, чем и объясняется задержка исполнителей.

Собеседники издания в Белом доме подтвердили, что сам по себе список является лишь рекомендацией, оценкой администрации тех компаний, которые действуют от лица российского оборонного сектора или разведки.

Новый закон ограничивает право президента на самостоятельную отмену санкций. Теперь сделать это можно только с согласия конгресса.

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Бизнес
Новости

Китайское подразделение McDonald’s переименовано в «Золотые арки»

Ведомости
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Американский гигант на рынке быстрого питания компания McDonald’s сменила официальное название своего китайского подразделения, сообщает CNN. Если до сих пор оно звучало как Maidanglao – калька с английского на китайский, то теперь сеть закусочных будет называться как Jingongmen, что можно перевести как «Золотые арки». Нововведение касается только названия предприятия и не повлечет за собой ребрендинг и переименования ассортимента.

Телекомпания CNN, оценившая отношение китайцев к новововведению, отмечает, что далеко не всем оно пришлось по нраву. Некоторые говорят, что, несмотря на появление смыслового сходства с логотипом McDonald’s, его новое название больше подошло бы для мебельной фабрики или госпредприятия. Другие задаются вопросом, что в новом названии указывает на съедобность блюд, продаваемых McDonald’s.

Для крупных западных брендов в Китае принято выбирать китайское название, чтобы стать понятнее для потребителя. Так Coca-Cola в Китае известна под маркой Ke kou ke le, что переводится как «вкусно и весело», поисковая система Google – Gu ge или «сбор урожая», а Airbnb звучит как «приветствовать друг друга с любовью».

Китайская госкорпорация CITIC Group и американский фонд Carlyle Group приобрели 80% бизнеса McDonald’s в стране за $2,08 млрд. Договор действителен на протяжении 20 лет. В ближайшие 5 лет в Китае и Гонконге планируется открыть 1500 новых ресторанов в добавок к уже существующим 2800.

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Финансы
Новости

Бинбанк опроверг сообщения о 736 млрд рублей кредитов на проекты собственников

Ведомости
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Размер кредитов Бинбанка на связанные стороны не превышает 20 млрд руб., заявил «Ведомостям» представитель одного из собственников банка – Михаила Шишханова.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что размер активов, связанных с проектами акционеров Бинбанка, составил 736 млрд руб., или 700% капитала банка. Эта цифра есть в письме от имени первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, направленном в Госдуму в октябре, сообщил «Интерфаксу» источник.

«Данная информация абсолютно не соответствует действительности», – сообщил представитель Шишханова.

Банк находится на санации у Фонда консолидации банковского сектора ЦБ с 21 сентября этого года. В сентябре капитал Бинбанка сократился в два раза — с 94,3 млрд руб. до 43,9 млрд.

Финансы
Новости

Всемирный банк ухудшил прогноз цен на нефть

Ведомости
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Всемирный банк пересмотрел в худшую сторону прогноз стоимости нефти в 2017 г. Об этом говорится в опубликованном докладе банка.

«На 2017 год понижен прогноз цен на нефть в среднем на $2, до уровня $53 за баррель, что на 23,8% выше, чем в 2016 г.», - отмечается в документе. Как поясняет банк, запасы нефти на мировом рынке продолжают снижаться в условиях сильного спроса, ограничений ОПЕК и стабилизации добычи сланцевой нефти в США.

Прогноз цены на нефть в 2018 г. был понижен на $4 и составляет теперь $56 за баррель.

В 2018 г. ожидает рост спроса на нефть, при этом, ожидается, что рост цен на металлы остановится. «Поставки таких нефтедобывающих стран, как Ливия, Нигерия и Венесуэла могут быть нестабильными. Члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны могут согласиться и дальше сокращать нефтедобычу, поддерживая давление на рост цен», - говорится в докладе.

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Политика
Новости

Браудер заявил, что Интерпол отклонил ордер России на его арест

Ведомости
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Британский финансист Уильям Браудер написал в Twitter, что Интерпол отклонил ордер России на его арест.

«Интерпол только что подтвердил, что они заблокировали неправомерный ордер на арест со стороны России», — написал он, отметив, что это уже пятый отказ со стороны Интерпола.

В 2013 г. в России суд заочно вынес приговор Браудеру. Его приговорили к девяти годам тюрьмы за налоговые махинации. Ранее стало известно, что американские власти лишили Браудера визы.

24 октября генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что отправил американскому коллеге два письма с просьбой возбудить уголовное дело против Браудера.

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Политика
Новости

СКР предъявил обвинение Софье Апфельбаум

РИА Новости
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Следственный комитет России предъявил обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК директору РАМТ Софье Апфельбаум, сообщила ее адвокат Ирина Поверинова. По ее словам, завтра, 27 октября, Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании Апфельбаум меры пресечения.

Сегодня Апфельбаум задержали по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, Апфельбаум в 2011-2014 гг., будучи директором департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры, завышала объем субсидий АНО «Седьмая студия» по проекту «Платформа».

«Вступив в сговор с художественным руководителем АНО «Седьмая студия» Серебренниковым, Апфельбаум... подписывала с данной организацией соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 млн руб. и обеспечивала последующее согласование отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн руб.», - пишет СКР.

Сама Апфельбаум не признает вину, сообщили сегодня источники в ее окружении. Апфельбаум не могла контролировать расходование средств на «Платформу», «так как уволилась из Министерства культуры до получения отчета от "Седьмой студии" по расходованию выделенных бюджетных средств», сказал один из источников ТАСС.

Кирилл Серебренников в Басманном суде

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Финансы
Новости

Цена барреля нефти Brent превысила $59

Интерфакс
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне превысила $59 за баррель, кратковременно поднявшись до $59,2. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $59 за баррель месяц назад - 26 сентября 2017 г.

Котировки валют на Московской бирже не отреагировали на падение цен на нефть. Так, курс доллара в ходе торговой сессии на Московской бирже по состоянию на 20.45 вырос на 13,25 коп. до 57,88 руб., а курс евро упал на 72 коп. до 67,49 руб.

На минувшей неделе президент Владимир Путин заявил, что Россию устраивает цена на нефть выше $50 за баррель, установившаяся в результате сделки ОПЕК+. «Вот мы скоординировали свою позицию со странами ОПЕК и прежде всего с Саудовской Аравией на рынке энергоносителей — и цена держится стабильно за $50. Мы считаем это справедливой ценой. Нас вполне устраивает. Это результат нашей совместной работы», — сказал Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

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Бизнес
Новости

Анонс «Ведомостей» на 27 октября 2017 года

Ведомости
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В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

модельер Татьяна Парфенова рассказала в интервью, отчего она больше не участвует в российских неделях моды;

праздник 4 ноября постараются деполитизировать;

секс-скандалы обходятся в $2 млрд американским страховщикам.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как программист из Владимира стал мебельным магнатом

и статью на полосе «Комментарии»: от Лужкова до Собянина - как изменились приоритеты столичного бюджета.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

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Политика
Новости

Журнал The Economist к столетию революции поместил на обложку Путина в образе царя

Ведомости
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Октябрьский номер американского журнала The Economist вышел с обложкой, на которой российский президент Владимир Путин изображен в образе царя. Фото обложки размещено в Twitter издания. Изображение на обложке посвящено 100-летию со дня Октябрьской революции.

«Царь рожден через 100 лет после революции», — указано на обложке. «Россия снова находится под властью царя», — написано в Twitter журнала. На обложке глава государства изображен с «эполетами». Его мундир украшают ракеты и «орден» в виде красной звезды. Одна из медалей на груди по очертанию напоминает полуостров Крым.

В редакционной статье The Economist объясняется выбор персоны для обложки. Как отмечает издание, Путин заработал «титул царя», так как вывел страну «из того, что многие россияне считают хаосом 1990-х годов». Одной из слабостей российского президента журнал называет отсутствие механизма «реальной демократии». При «манипулируемой демократии победитель получает все». «Путин имеет рейтинг одобрения россиян более 80%, так как убедил их в том, что «Нет Путина - нет России», - говорится в статье.

Путин, думая о том, как должна развиваться Россия, якобы решил «доверить экономику либералам-технократам, а политику бывшим сотрудникам КГБ», пишет The Economist. Он «подкрепляет власть репрессиями и военными конфликтами», добавляет издание.

В прошлом году октябрьский номер The Economist также вышел с обложкой, на которой был изображен Путин. В его глазах «горели» два красных истребителя.

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Политика
Новости

В Калининграде аэропорт не отправляет рейсы из-за угрозы взрыва

РИА Новости
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В Калининграде аэропорт «Храброво» перестал отправлять рейсы из-за анонимного звонка об угрозе взрыва, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя аэропорта Наталью Грицун.

«Рейсы пока принимаем, но не отправляем», - сказала она. Неизвестный сообщил об угрозе приблизительно в 16.30 по местному времени. Из здания всех эвакуировали.

В СМИ также появилась информация, что в Калининграде эвакуируют посетителей из крупнейших торговых центров города.

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