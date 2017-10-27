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Минпромторг обещает ответить на санкционный список Госдепа комфортным инвестклиматом

Российские предприятия уже адаптировались к условиям санкций, считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Так он прокомментировал составленный Госдепартаментом список из 39 российских структур, в отношении которых рекомендуется введение санкций из-за сотрудничества с ОПК и разведкой. «Российская экономика полностью адаптировалась к новым реалиям», - приводит его слова ТАСС.

В засекреченный перечень, который опубликовала The New York Times, в частности вошли Ростех», «Калашников», а также ФСБ, СВР и ГРУ. «Основной список компаний, который сейчас был опубликован, так они, собственно, там и были. Большой новости для нас это не составит», — цитирует Мантурова РИА Новости.

Госдепартамент составил список во исполнение закона о новых санкциях против России, Ирана и КНДР, который был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа. Перечень является рекомендацией администрации – в отношении каких компаний имеет смысл вводить санкции.

Многие российские структуры находились под американскими санкциями с 2014 г. из-за российской политики на Украине. Спецслужбы, а также Zorsecurity (бывшая Esage Lab) и петербургский «Специальный технологический центр» попали под них вследствие хакерского скандала и дело о российском вмешательстве в американские выборы.

Говоря о возможных ответных действиях, Мантуров отметил, что таковыми должны быть усилия по созданию комфортного инвестиционного климата в России. Он подчеркнул, что в нынешних условиях Американо-российский деловой совет «остается важнейшей площадкой для сотрудничества с учетом нынешней геополитической ситуации». Мантуров принимал участие в ежегодном заседании этой площадки в Нью-Йорке. По его словам, на нем вопрос о введении санкций в отношении российских компаний не обсуждался.