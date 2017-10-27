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РАМТ убежден в невиновности Софьи Апфельбаум

В Российском академическом молодежном театре (РАМТ) заявили о безупречности репутации директора театра Софьи Апфельбаум, которой СКР предъявил обвинения в мошенничестве. Апфельбаум задержали утром 26 октября, а вечером того же дня ей было предъявлено официальное обвинение по делу о хищении бюджетных средств, по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников. В течение дня театр не комментировал задержание своего директора. В пресс-службе РАМТ ТАСС сказали только, что театр работает в обычном режиме и спектакли будут показывать по расписанию.

«Все мы, РАМТовцы, шокированы, возмущены и озабочены происходящим с директором нашего театра Софьей Апфельбаум, - заявил художественный руководитель РАМТ Алексей Бородин. Его слова опубликованы на странице театра в Facebook. - Мы убеждены в беспочвенности обвинений в её адрес. Мы, как и всё театральное сообщество, уверены в безупречности репутации Софьи Михайловны. Ждём её на работе в самое ближайшее время».

Вопрос о выходе Апфельбаум на работу решится в пятницу. Басманный суд выберет для нее меру пресечения.

По версии следствия, Апфельбаум в 2011-2014 гг., будучи директором департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры, завышала объем субсидий АНО «Седьмая студия» по проекту «Платформа». В сговоре с создателем «Седьмой Студией» Серебренниковым она от имени Минкультуры подписывала с этой организацией «соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 млн руб. и обеспечивала последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 млн руб.». Ее вину подтверждают показания свидетелей, результаты оперативно-розыскной деятельности, изъятые финансовые документы, сообщал СКР.

Свою вину она не признает, сообщали источники ТАСС в окружении директора РАМТ. Апфельбаум не могла контролировать расходование средств на «Платформу», «так как уволилась из Министерства культуры до получения отчета от "Седьмой студии" по расходованию выделенных бюджетных средств», сказал один из источников агентства. Департамент господдержки искусства и народного творчества Минкультуры она возглавляла с июля 2012 г. по октябрь 2014 г.