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Политика
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Собчак решила отказаться от предвыборной агитации в Крыму

РИА Новости
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Телеведущая Ксения Собчак, ранее заявившая о желании участвовать в президентской гонке в 2018 г., сказала, что не собирается посещать Крым и не будет вести на полуострове предвыборную агитацию, передает «РИА Новости».

«Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно», — пояснила она на встрече с избирателями в Екатеринбурге.

Собчак также предложила провести на полуострове новый референдум. «Нельзя назвать референдумом то, что происходило там», — считает она. По ее словам, Россия нарушила международные обязательства и выйти из сложившейся ситуации можно только при помощи нового независимого референдума.

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика

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Политика
Новости

Школьный автобус столкнулся с лесовозом на трассе в Коми

Интерфакс/Ведомости
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Школьный автобус ПАЗ столкнулся с автомобилем «Камаз» на трассе в Сыктывдинском районе Коми. Об этом рассказал «Интерфаксу» источник в спасательных службах региона. Также об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на УГИБДД МВД по республике Коми.

Авария произошла в пятницу около14.45 на 735-м км трассы Чебоксары - Сыктывкар. По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека. Несколько человек получили серьезные травмы и были госпитализированы.

На месте работают сотрудники полиции и спасательные службы.

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Политика
Новости

Трамп рассказал, почему он полностью отказался от алкоголя и сигарет

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп рассказал, почему он полностью отказался от курения и употребления алкоголя. По словам политика, его старший брат, Фред Трамп, страдал от алкоголизма и умер в 43 года.

«У меня был брат, Фред. Отличный парень, самый красивый парень, замечательный человек, намного лучше меня. <…> Но у него была проблема. У него была проблема с алкоголем, и он говорил мне: «Не пей, не пей», — приводит слова Трампа газета The Washington Post.

Трамп подчеркнул, что уважал брата, поэтому послушал его. «Я усвоил этот урок благодаря Фреду», — сказал президент.

Политика
Новости

Премьер Испании обещал восстановить законность в Каталонии после объявления независимости

ТАСС
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Премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал, что законность в Каталонии будет восстановлена.

«Я призываю всех испанцев к спокойствию, - написал председатель правительства в пятницу в Twitter немедленно после одобрения региональным парламентом резолюции о провозглашении независимости. - Правовое государство восстановит законность в Каталонии».

Сегодня парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании. Резолюция принята большинством голосов при бойкоте оппозиции. Каталонская национальная ассамблея призвала граждан собраться в Барселоне у здания парламента «для защиты республики».

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Недвижимость
Новости

Силуанов посоветовал гражданам не вкладываться в долевое строительство

РИА Новости / Ведомости
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Министр финансов России Антон Силуанов посоветовал гражданам покупать готовое жилье, а не вкладываться в долевое строительство. «Гражданам более правильно и более надежно покупать квартиры в готовых, построенных домах, а не вкладываться на этапе долевого строительства с непонятными последствиями», — сказал Силуанов на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме.

«Мы сейчас создаем механизмы, инструментарии для того, чтобы, во-первых, все такие стройки, которые использую долевое строительство, взять на учет, обязать региональные власти контролировать такие стройки… Создать механизм гарантийной поддержки долевого строительства», — добавил министр.

Ранее президент России Владимир Путин поручил профильным министерствам проработать вопрос плавного перехода от долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования. Долевое строительство подразумевает продажу жилья на этапе строительства. Сейчас до 90% строек ведется именно на средства дольщиков и соинвесторов.

Бизнес
Новости

Вексельберг увеличил долю в уставном капитале компании «Т плюс» до 51,93%

Интерфакс
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Виктор Вексельберг увеличил свою долю в уставном капитале компании «Т плюс» с 11,06 до 51,93%. Он владеет указанным пакетом акций косвенно, через подконтрольные ему ООО «Ренова», ООО «Ренова-холдинг рус», Integrated Energy Systems Limited (Кипр), Brookweed Trading Limited (Кипр) и ЗАО «КЭС-холдинг».

ГК «Ренова» — ведущая российская частная бизнес-группа, владеющая и управляющая активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, на транспорте, в энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом (в странах СНГ, Швейцарии, Италии, в Южной Африке и США).

Основной вид деятельности ПАО «Т плюс» — производство тепловой и электрической энергии, продажа электроэнергии на оптовом рынке, теплоснабжение бытовых и промышленных потребителей.

Бизнес
Новости

Дворкович объяснил расширение продуктового эмбарго

ТАСС/Ведомости
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Расширение списка импортных продуктов, попавших под эмбарго, поможет закрыть серые каналы, по которым одни товары поставляются под видом других. Как передает ТАСС, это журналистам сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, использование таких каналов наносило ущерб российским производителям. Прежде всего под запрет попали субпродукты мясной группы и живые свиньи, добавил чиновник.

Чистокровные племенные свиньи под запрет не попали. Дворкович объяснил, что они нужны для создания высокопроизводительных свиноферм в России.

27 апреля правительство запретило импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных в США, странах Евросоюза, Канаде, Австралии, Норвегии, Украине, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейне. Под эмбарго попали живые свиньи, пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свиной жир и жир домашней птицы, жир крупного рогатого скота, овец или коз, лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, не приготовленные каким-либо способом.

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Экономика
Новости

ВВП США вырос, несмотря на ураганы «Ирма» и «Харви»

Ведомости
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Рост ВВП США в III квартале достиг 3,0% в годовом выражении, превзойдя прогноз (2,6%), несмотря на разрушительные сентябрьские ураганы «Ирма» и «Харви», пишет Bloomberg. Учитывая хорошие результаты II квартала (3,1%), рост экономики США сейчас самый интенсивный с 2014 г.

Эксперты отмечают устойчивый рост инвестиций предприятий (1,5%, +0,25 п. п.) при сложной динамике конечных продаж (+1,8% после +2,7% во II квартале). Рост потребительского спроса был обусловлен авторынком - американцы меняли автомобили, поврежденные ураганами, тогда как динамика спроса на услуги откатилась к уровням 2013 г. «Но даже с учетом этого здоровый рынок труда, умеренная инфляция и низкая цена заимствования должны позволить домохозяйствам удержать достигнутый уровень расходов», - пишет агентство.

Минторг США пока не дает оценок вклада ураганов в динамику ВВП, однако сумма потерь материальных активов от этих стихийных бедствий достигла $131 млрд.

«Ирма» обрушилась на США

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Технологии
Новости

Владелец «Вымпелкома» решил уйти из Лаоса

Интерфакс
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Veon (бывший Vimpelcom) продаст свои 78% в лаосском бизнесе Vimpelсom Laos правительству страны за $22 млн. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз холдинга. В результате правительство Лаоса консолидирует 100% бизнеса.

Сделка соответствует стратегии Veon по выходу из непрофильных активов, объяснила компания.

На конец июня у Veon в Лаосе было 289 000 абонентов.

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Бизнес
Новости

ФАС разрешит сделку Schlumberger и EDC после минимизации рисков для государства

ТАСС
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не разрешит Schlumberger купить 51% акций российской Eurasia Drilling (EDC), пока риски для государства и бюджета не будут минимальны. Как передает ТАСС, это заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев. «Мы готовы обсуждать любые варианты. Продолжаем работу и с Schlumberger, и с РФПИ, и с различными другими компаниями. Это вопрос политический, вопрос безопасности государства», - сказал он.

По словам чиновника, «все, что связано с бурением, с доходами от нефтепромысла», составляет больше половины федерального бюджета, «поэтому ни одно государство мира не поставит под риск всю государственную стабильность ради какой-то одной сделки».

Артемьев отметил, что инвестиции с Востока для России сейчас представляют меньше риска, чем инвестици с Запада. ТАСС напомнил, что на акции EDC есть и заявка от консорциума РФПИ с ближневосточными и китайскими инвесторами. «Но, тем не менее, если будут предоставлены хорошие гарантии, то можно и с Запада», - добавил он.

Eurasia Drilling - российская компания, на которую приходится 19% рынка бурения в нефтегазовом секторе, не считая субподрядов. Ранее Артемьев говорил, что Schlumberger должна предоставить доказательства того, что санкции США не окажут влияния на работу крупнейшей российской нефтесервисной компании.

Schlumberger и EDC договорились о сделке в июле 2017 г.

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Экономика
Новости

Россия готова подождать возвращения долга от Венесуэлы

Интерфакс/Ведомости
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Россия и Венесуэла согласовали договоренность о реструктуризации венесуэльского долга и Россия готова на отсрочку, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Соглашение предполагает погашение долга в два этапа со льготными условиями для первой части задолженности. Договоренность достигнута после обмена предложениями и условиями, передает «Интерфакс».

Российская сторона согласна сделать для первой части долга «достаточно льготные условия с небольшой суммой погашения, чтобы было по силам коллегам из Венесуэлы», а «бОльшую часть перенести на второй этап расчета по этому долгу». Теперь стороны перейдут к внутренним государственным процедурам по утверждению соглашения.

В начале сентября Силуанов говорил, что Венесуэла попросила реструктурировать ее долг. По его словам, Россия подготовила предложения по условиям реструктуризации долга Венесуэлы и есть вероятность подписать соглашение до конца года, если Каракас оперативно парафирует соглашение. 27 октября он отметил, что пока Венесуэла документ не парафировала.

В 2011 г. по просьбе Каракаса Россия предоставила кредит в размере $2,2 млрд на поставку вооружений для Венесуэлы. На сентябрь 2016 г. общая сумма государственной задолженности Венесуэлы России составляла $2,84 млрд. Из-за просроченных Венесуэлой платежей российский бюджет в 2017 г. недополучит 53,9 млрд руб., сообщала Счетная палата. Кроме того, Венесуэла должна «Роснефти» $6 млрд – $5,7 млрд предоплаты по контрактам с PDVSA, остальное – проценты. В Венесуэле продолжается острейший политический и экономический кризис - президенту Мадуро противостоит парламент.

4 октября президент Венесуэлы Николас Мадуро перед встречей с президентом России Владимиром Путиным назвал долг нефтяной PDVSA России «предметом переговоров».

Точный объем общего долга Венесуэлы неизвестен, так как правительство, например, имеет огромную задолженность перед поставщиками, к нему предъявлены иски из-за национализации активов.

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Политика
Новости

МВД подтвердило планы обезвредить найденную бомбу в квартире жилого дома

Ведомости
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В МВД подтвердили информацию чиновников Балашихи о том, что в жилом доме найдено самодельное взрывное устройство. Саперы считают, что безопасно вынести бомбу из квартиры нельзя, ее будут подрывать на месте, сообщает сайт московского управления внутренних дел.

Ранее пресс-служба администрации Балашихи сообщила, что в квартире жилого дома обнаружены подпольная лаборатория, в которой делали взрывчатые вещества, и одно взрывное устройство.

В полиции объяснили, что 25 октября им сообщили, что на Заозерной улице в Москве мужчина был ранен при взрыве самодельной петарды и госпитализирован. На месте взрыва были обнаружены вещества, которые могут быть компонентами самодельной взрывчатки. Полицейские выяснили, что раненый живет в Балашихе, у него дома 27 октября провели обыски. На балконе нашли емкость с самодельным взрывчатым веществом, которая, по мнению взрывотехников, не может быть вывезена на полигон для утилизации безопасным для окружающих способом. В связи с этим решается вопрос об обезвреживании вещества на месте.

Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД столицы утром сообщило, что госпитализирован мужчина, пострадавший при взрыве самодельной петарды на Заозерной улице. Ему оторвало большой палец на левой руке, он получил перелом на этой же руке, ожоги глаз и лица. По факту было возбуждено дело о хулиганстве.

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