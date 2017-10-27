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Собчак решила отказаться от предвыборной агитации в Крыму

Телеведущая Ксения Собчак, ранее заявившая о желании участвовать в президентской гонке в 2018 г., сказала, что не собирается посещать Крым и не будет вести на полуострове предвыборную агитацию, передает «РИА Новости».

«Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно», — пояснила она на встрече с избирателями в Екатеринбурге.

Собчак также предложила провести на полуострове новый референдум. «Нельзя назвать референдумом то, что происходило там», — считает она. По ее словам, Россия нарушила международные обязательства и выйти из сложившейся ситуации можно только при помощи нового независимого референдума.

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