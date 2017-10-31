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Gelandewagen экс-губернатора Сахалина продадут с аукциона

Интерфакс
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Росимущество продаст с аукциона джипы Gelandewagen, принадлежавшие сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову и экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. Все средства пойдут в федеральный бюджет.

"Территориальное управление Росимущества в городе Москве планирует реализовать автотранспортные средства, обращенные, на основании судебных решений, в доход государства. На продажу выставлены автомобили, ранее принадлежавшие Р.А. Шамсуарову и экс-губернатору Сахалинской области А.В. Хорошавину", - говорится в материалах ведомства.

Это автомобили Gelandewagen Mercedes-Benz G63 AMG черного цвета 2015 года выпуска, Mercedes-Benz S63 AMG 4Matic 2014 года выпуска и Lexus LX570 2013 года выпуска. Их продадут на электронном аукционе на площадке «Сбербанк-АСТ».

Gelandewagen Шамсуарова был изъят в пользу государства как орудие, с помощью которого совершалось правонарушение. Ранним утром 22 мая 2016 г. Шамсуаров, Мара Багдасарян и управлявший внедорожником Абдувахоб Маджидов, двигаясь на внедорожнике по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушали правила дорожного движения. Их преследовал наряд ДПС, но несмотря на это они продолжали совершать опасные маневры, оскорблять полицейских и транслировать видео происходящего. Гагаринский суд Москвы приговорил Шамсуарова к 300 часам обязательных работ. Его признали виновным в оскорблении полицейских, но оправдали по статье об угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении крупных взяток, остается по решению Городского суда Южно-Сахалинска под арестом до 9 февраля 2018 г. Суд приступил к рассмотрению дела Хорошавина 6 марта. В деле девять эпизодов получения взяток на сумму 522 млн руб.

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Бизнес
Новости

«Инвитро» рассказала об утилизации биоматериалов россиян

Ведомости
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«Инвитро» рассказала о том, как происходит утилизация биоматериалов россиян. В компании заверили, что биологические материалы граждан России не поставляются за границу, а утилизируются на территории России.

Как уточнили в «Инвитро», весь биоматериал из медицинских офисов компании поступает в лабораторные комплексы, расположенные на территории России. «Весь используемый биоматериал утилизируется в пределах лабораторных комплексов в строгом соответствии с СанПином 2.1.7.2790-10», - отметили в пресс-службе.

Компания не занимается научными исследованиями в сфере генома человека и строго соблюдает закон о персональных данных.

В понедельник, 30 октября, президент Владимир Путин заявил о том, что кто-то за рубежом занимается сбором биоматериала россиян. «Биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации», - сказал глава государства на заседании Совета по правам человека.

Во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил его слова. Он уточнил, что сбор биоматериалов был зафиксирован российскими спецслужбами.

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Бизнес
Новости

«Аэрофлот» снизил прибыль в 1,7 раза при росте пассажиропотока

Интерфакс
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«Аэрофлот» снизил прибыль по РСБУ за январь-сентябрь 2017 г. в 1,7 раза до 25,5 млрд руб., выручка за этот период увеличилась на 3,8% до 340,7 млрд руб., следует из отчета авиакомпании. При этом «Аэрофлот» за 9 месяцев перевез на 14,2% больше пассажиров - 24,8 млн.

Базовая прибыль на одну акцию составила 23 руб. против 38,58 руб. на конец сентября прошлого года.

Коммерческие расходы за отчетный период выросли на 4,2% до 23,5 млрд руб., управленческие - остались примерно на прошлогоднем уровне, составив 7,8 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на конец сентября 2017 г. составили 9,05 млрд руб. против 17,74 млрд руб. в начале года. Краткосрочные обязательства «Аэрофлота» выросли с 79,58 млрд руб. до 86 млрд руб.

«Аэрофлот» - крупнейшая группа авиакомпаний в России. Объединяет одноименного перевозчика, работающего в премиальном сегменте, а также дочерние компании «Россия» (средний сегмент), «Победа» (низкобюджетный сегмент) и работающую на Дальнем Востоке «Аврору». Основной акционер - Росимущество (51,2%), 3,5% владеет госкорпорация «Ростех», 5,6% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту «Аэрофлота», 45,8% находятся в свободном обращении.

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Политика
Новости

Подлодка «Великий Новгород» выпустила ракеты «Калибр» по объектам ИГ

Ведомости
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Российская подводная лодка «Великий Новгород» выпустила крылатые ракеты «Калибр» по объектам «Исламского государства» в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны России.

На момент пуска ракет подлодка была в восточной части Средиземного моря. Залповый удар был нанесен при подводном положении «Великого Новгорода». Ракеты достигли объектов запрещенной в России террористической организации.

Три крылатые ракеты достигли цели и уничтожили пункты управления, укрепительный район со скоплением боевиков и бронетехники ИГ, а также склад вооружения и боеприпасов боевиков недалеко от населенного пункта Абу-Кемаль, отметили в оборонном ведомстве.

Поражение целей подтверждают данные объективного контроля, уточнили в Минобороны.

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Экономика
Новости

Орешкин получил 4000 резюме после объявления в Facebook

РИА Новости
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Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о том, что после публикации на странице в Facebook информации об открытой вакансии ему подали около 4000 резюме. Он уже завершает ознакомление с ними.

«Поступило по истории, которая была объявлена в Facebook, 4000 резюме. Я как раз заканчиваю их просмотр, и в ближайшее время объявим, что будет происходить в дальнейшем», — пояснил министр.

Орешкин в начале октября посетовал на то, что Минэкономразвития испытывает трудности с высококвалифицированными кадрами. Он попросил тех, кто хочет работать в министерстве, отправлять ему резюме в Facebook.

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Бизнес
Новости

«Интерфакс»: бывшего руководителя «Нафтогаза» обвинили в хищении $12 млн

Интерфакс
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Бывшего председателя правления украинской компании «Нафтогаз» Игоря Бакая обвиняют в хищении $12 млн у Metalloinvest Limited, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Ранее ТАСС сообщил, что суд арестовал Бакая до 12 ноября.

«Бакай... совместно с пока еще не установленными лицами совершил хищение у Metalloinvest Limited $12 млн, полученных в рамках договора займа», - пояснил источник.

В пресс-службе МВД подтвердили информацию о задержании 54-летнего мужчины, подозреваемого в хищении более 630 млн руб. у одного из горно-металлургических холдингов. Личность задержанного раскрывать не стали, как и название компании.

По мнению ведомства, мужчина от имени юрлица заключил договор займа с горно-металлургическим холдингом. Займ погашен не был. Подозреваемый распорядился полученными деньгами по своему усмотрению, добавили в ведомстве. Следственное управление УВД по ЦАО возбудило уголовное дело по признакам преступления ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество).

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Финансы
Новости

ЦБ намерен докапитализовывать санируемые банки без согласия акционеров

Ведомости
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Банк России предложил расширить полномочия временной администрации санируемых банков, чтобы упростить их докапитализацию. Как передает ТАСС, это зампред ЦБ Василий Поздышев заявил в кулуарах конференции «Экономика и банковский сектор России». Первым его процитировал RNS. Регулятор уже готовит такие поправки.

Поправки позволят докапитализовать банк, даже если его акционеры этому противятся, объяснил Поздышев. Волеизъявление акционеров в данном случае «довольно необязательно», добавил он, а его отсутствие замедляет докапитализацию. Так, по его словам, произошло на последнем собрании акционеров банка «ФК Открытие», участники которого не смогли принять решение о докапитализации кредитной организации. Собрание состоялось, но там не было кворума, объяснил Поздышев.

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Политика
Новости

В Думе исследуют регулирование мессенджеров и блокчейн

Ведомости
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Думский комитет по информационным технологиям заказал экспертное исследование на тему «законодательного регулирования в зарубежных странах деятельности организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями в сети интернет», следует из материалов к заседанию экспертного совета Госдумы.

Председатель Совета по формированию программы научно-экспертной и исследовательской работы Александр Жуков во вторник рассказал, что в программу исследований для Госдумы на 2018 г. вошло 31 исследование, экспертно-аналитические работы и социологические исследования. Всего экспертный совет получил 75 заявок от 18 комитетов и 4 фракций. Депутаты просят исследовать приоритетные вопросы думской повестки: мониторинг эффективности регионального законодательства, совершенствование банковской системы, финансового рынка, вопросы охраны здоровья школьников, культуры, миграции, развития спортивной инфраструктуры и так далее.

Так, комитет по регламенту заказал анализ правоприменительной практики и выработку предложений по «совершенствованию системы парламентского контроля в целях регулирования взаимодействия между институтами власти и обеспечения публичности для общества». А комитет по финансовому рынку - возможности регулирования технологии блокчейн на финансовом рынке России.

Биткойн: настоящее и прошлое

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Политика
Новости

Суд в Москве арестовал экс-предправления «Нафтогаза» Игоря Бакая

Ведомости
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Таганский суд Москвы арестовал бывшего председателя правления «Нафтогаза» Игоря Бакая. Его подозревают в мошенничестве.

«Суд 27 октября удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Бакая меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 ноября», - рассказали ТАСС в суде.

Как пишет украинское интернет-издание ТСН со ссылкой на источники, в России Бакая обвиняют в получении мошенническим путем денежных средств у девяти граждан, в числе которых российский предприниматель Алишер Усманов. Он якобы одолжил Бакаю $9 млн. Вместе с Бакаем были задержаны его бухгалтер и помощник. Позже их отпустили.

Бакай был одним из инициаторов создания «Нафтогаза», он возглавлял компанию в период с 1998 по 2000 гг. С октября 2003 г. по декабрь 2004 г. при тогдашнем президенте Украины Леониде Кучме возглавлял Госуправление делами Украины. После прихода к власти Ющенко он ушел в отставку. На Украине ранее ему было предъявлено обвинение в превышении власти и злоупотреблении служебным положением. В начале 2005 г. Бакай получил российское гражданство. В 2010 г. все уголовные дела в отношении Бакая на Украине были закрыты.

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Технологии
Новости

«Новая газета» сообщила о планах Евгения Пригожина купить «Фонтанку»

Ведомости
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«Новая газета» узнала о планах бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с петербургской фабрикой троллей, купить городские СМИ «Фонтанка» и «Деловой Петербург». По данным газеты, на прошлой неделе представители администрации президента пытались надавить на людей, «документально» не имеющих к «Фонтанке» отношения, но весомых в принятии решений по ее судьбе». Этим людям предложили продать оба издания Пригожину, утверждает «Новая».

«Любой желающий может хотеть купить все что угодно. Хоть "Фонтанку", хоть Times. Но это не обязательно, что хотелки будут удовлетворены», - сказал «Ведомостям» главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков. Он отметил, что плохо знает администрацию президента, и предполагает, что и «люди оттуда толком ничего не знают про нас». «С нами никто не разговаривал и у нас не было планов что-то продавать», - заявил он.

Главному редактору «Делового Петербурга» Максиму Васюкову также ничего не известно о намерении Пригожина купить издание. «У нас действительно были предварительные обсуждения с потенциальными покупателями, в том числе с крупным медиахолдингом, но никаких конкретных предложений о покупке на данный момент у нас нет», - сказал он «Ведомостям».

«Фонтанка» связала со своими публикациями в том числе о Пригожине недавнюю хакерскую атаку на сайт. 25 октября доступа к ресурсу не было с середины дня до ночи. В редакции также заявили, что после критических статей об этом бизнесмене в адрес издания поступали угрозы и обвинения, а в ряде других СМИ синхронно публиковались десятки негативных материалов про «Фонтанку».

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Политика
Новости

В России могут ужесточить контроль за иностранными медицинскими лабораториями

Интерфакс
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В декабре в Госдуму правительство внесет законопроект, который призван обеспечить биологическую безопасность россиян, заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампред думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко. Как передает «Интерфакс», он сказал это в передаче «60 минут» телеканала «Россия-1». Онищенко считает, что спецслужбам пора взять под контроль работу в России иностранных лабораторий, которые делают медицинские анализы для населения. «То, что сегодня происходит сбор жидкостей, и органов, и тканей наших сограждан, это ни что иное как свидетельство того, что США не прекратили свою наступательную военную программу», - заявил он. Днем ранее проблему сбора российских биоматериалов иностранцами поднял президент Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков затем объяснил, что эти сведения Путину сообщают спецслужбы.

По словам Онищенко, новый закон о биологической безопасности должен будет сохранить и приумножить систему биологической защиты, унаследованную от Советского союза. Под действие закона, в частности, попадут коллекции микроорганизмов.

Работу иностранных лабораторий депутат отметил отдельно. «Сегодня у нас есть много лабораторий, которые проводят клинические исследования, иностранные лаборатории. Мы их допустили к самому сокровенному, сегодня во многих клиниках крупных городов нашей страны они проводят исследования, проводят качественно, но имеют возможность изучения этого материала и передачи данных за рубеж», - сказал он. По его словам, он не раз говорил спецслужбам, что это нужно либо прекратить, либо взять под серьезный контроль.

О продолжении разработки военных программ «свидетельствует и то, что вокруг нас создан пояс военно-биологических объектов: это Грузия, Казахстан, Азербайджан, сейчас интенсивно такие работы ведутся на Украине», добавил депутат.

О сборе биоматериалов по всей России, по разным этносам и географическим регионам Путин вспомнил в связи с вопросом о составлении образов избирателей. «Вот вопрос: вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса... Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться – пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что должны», – сказал он на встрече с членами Совета по правам человека.

«Эта информация по линии спецслужб Российской Федерации, - подтвердил во вторник Песков. - Действительно, некоторые эмиссары, представители неправительственных организаций и других органов ведут такого рода деятельность. Такие случаи были зафиксированы, и у спецслужб, и естественно, у президента такая информация имеется».

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Стиль жизни
Новости

Актера Кевина Спейси лишили премии «Эмми»

Ведомости
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Международная академия телеискусств, вручающая премию «Эмми», не будет вручать Кевину Спейси премию в 2017 г. из-за обвинения актера в домогательствах.

«Международная академия объявила, что в связи с последними событиями не будет вручать Кевину Спейси International Emmy Founders Award в 2017 г.», - говорится в Twitter-аккаунте премии.

Актера должны были наградить на церемонии вручения 45-й ежегодной международной премии «Эмми» -International Emmy Founders Award - в Нью-Йорке 20 ноября. Последними лауреатами Founders Award стали Стивен Спилберг, Джей Джей Абрамс, Мэтью Вайнер, Говард Стрингер и Шонда Раймс, сообщает Variety.

Ранее Спейси признался в нетрадиционной ориентации и принес извинения актеру Энтони Рэппу, который ранее обвинил Спейси в домогательствах. Рэпп, которому сейчас 46 лет, заявил, что Спейси пытался соблазнить его на вечеринке в 1986 г.

Позже стало известно, что руководство Netflix решило сделать шестой сезон сериала «Карточный домик» последним. Его выход запланирован на 2018 г. Спейси сыграл в этом сериале президента США. За эту роль он получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в телевизионном сериале – драма» и две премии Гильдии киноактеров США.

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Политика
Новости

СМИ: на Украине после обысков задержан сын Авакова

Ведомости
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Бывший советник министра внутренних дел Украины Илья Кива рассказал о том, что после обысков был задержан Александр Аваков - сын министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Обыски проводили сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом Кива рассказал в эфире телеканала «112 Украина».

«Его сына Александра должны направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение», - уточнил Кива. Он утверждает, что обыск не принес никаких результатов, в связи с этим у Александра Авакова изъяли телефоны и планшеты. «Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи», - добавил он.

Арсен Аваков подтвердил информацию об обысках «Украинской правде». «Да, пришли к сыну с обысками», - сказал он изданию.

Украинские СМИ пишут, что обыски с большой долей вероятности проводились в рамках расследования хищений в особо крупных размерах и злоупотребления служебным положением при закупке структур МВД по завышенной цене 6000 тактических рюкзаков для нужд АТО. Закупка была проведена в конце 2014 – в начале 2015 г. Расследование идет уже год. В феврале 2016 г. в СМИ появилось видео, на котором человек, внешне похожий на Александра Авакова обсуждает с внешне похожим на бывшего замминистра Сергея Чеботаря поставку партии рюкзаков.

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