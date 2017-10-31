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Gelandewagen экс-губернатора Сахалина продадут с аукциона

Росимущество продаст с аукциона джипы Gelandewagen, принадлежавшие сыну вице-президента «Лукойла» Руслану Шамсуарову и экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. Все средства пойдут в федеральный бюджет.

"Территориальное управление Росимущества в городе Москве планирует реализовать автотранспортные средства, обращенные, на основании судебных решений, в доход государства. На продажу выставлены автомобили, ранее принадлежавшие Р.А. Шамсуарову и экс-губернатору Сахалинской области А.В. Хорошавину", - говорится в материалах ведомства.

Это автомобили Gelandewagen Mercedes-Benz G63 AMG черного цвета 2015 года выпуска, Mercedes-Benz S63 AMG 4Matic 2014 года выпуска и Lexus LX570 2013 года выпуска. Их продадут на электронном аукционе на площадке «Сбербанк-АСТ».

Gelandewagen Шамсуарова был изъят в пользу государства как орудие, с помощью которого совершалось правонарушение. Ранним утром 22 мая 2016 г. Шамсуаров, Мара Багдасарян и управлявший внедорожником Абдувахоб Маджидов, двигаясь на внедорожнике по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушали правила дорожного движения. Их преследовал наряд ДПС, но несмотря на это они продолжали совершать опасные маневры, оскорблять полицейских и транслировать видео происходящего. Гагаринский суд Москвы приговорил Шамсуарова к 300 часам обязательных работ. Его признали виновным в оскорблении полицейских, но оправдали по статье об угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении крупных взяток, остается по решению Городского суда Южно-Сахалинска под арестом до 9 февраля 2018 г. Суд приступил к рассмотрению дела Хорошавина 6 марта. В деле девять эпизодов получения взяток на сумму 522 млн руб.