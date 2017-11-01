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Полиция Нью-Йорка вводит усиленные меры безопасности на Хэллоуин-параде

Усиленные меры безопасности предпринимаются полицией Нью-Йорка для охраны порядка на Хэллоуин-параде, сообщает представитель ведомства в официальном аккаунте в твиттере. Участников парада будут охранять больше полицейских, чем обычно. Эти меры связаны с терактом, произошедшем на Манхэттене за 4 часа до начала парада, который традиционно проходит вдоль Шестой авеню.

Как ранее сообщала полиция, 31 октября в 15.05 по местному времени водитель пикапа выехал на велосипедную дорожку в районе Нижнего Манхэттена и сбил несколько велосипедистов. К настоящему времени известно о 8 погибших и более 15 пострадавших.

Наезд на велосипедистов совершил Сайфулло Саипов, предположительно узбек по национальности, передает NBC со ссылкой на источники в правохранительных органах. В США он приехал в 2010 г.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил о случившемся как о теракте. Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере о том, что инцидент похож на «еще одну атаку очень больного и ненормального человека».