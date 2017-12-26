Свечение в небе над Россией совпало с запуском «Тополя»
Появление необычного светового феномена в небе над Центральным Черноземьем раним утром 26 декабря совпало с испытательным запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» с полигона Капустин Яр. Картину светового конуса, характерную для запуска ракеты, в темном небе наблюдали жители Белгородской, Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
«26 декабря 2017 г. боевым расчетом РВСН с государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь". Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет», - сообщило Минобороны. Из релиза следует, что запуск произведен в интересах отработки средств преодоления противоракетной обороны в целях оснащения ими перспективных МБР.