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Сенаторы отклонили закон о запрете контактной притравки охотничьих собак

Совет Федерации отклонил инициированный спикером Госдумы Вячеславом Володиным и другими депутатами закон о запрете контактной притравки на охоте. Сенаторы предложили создать согласительную комиссию по его доработке, передает «Интерфакс».

За закон проголосовали 43 сенатора, 78 высказались против, 22 воздержались. Большинство сенаторов заявили, что документ не проработан и фактически уничтожает охотничью отрасль. По словам сенатора Сергея Калашникова, этот закон ведет по тому же пути, что и «многие веяния, которые сейчас присутствуют на Западе». «Мы просто демонстрируем, что мы идем в том же тренде, скажем так, охраны прав сексуальных меньшинств и прочих таких законов», - сказал он.

В свою очередь докладчик по закону, замруководителя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Степан Жиряков заметил, что животных не стоит приравнивать к сексуальным меньшинствам: «Немножко разница есть».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывала одобрить закон, поскольку необходимо учитывать мнение не только охотников, но людей, которые выступают за гуманное отношение к животным. Она надеется, что после работы согласительной комиссии к рассмотрению закона можно будет вернуться до конца января. При этом Матвиенко напомнила, что если не будет достигнуто согласие между депутатами и сенаторами, то у Госдумы есть право преодолеть вето верхней палаты и внести закон напрямую президенту.

Володин, в свою очередь, заявил, что аргументы сенаторов депутатами услышаны, и предложил урегулировать разногласия в согласительной комиссии. При этом он подчеркнул, что ситуация, при которой поощряется живодерство, неприемлема. «У нас в этом вопросе есть поддержка президента», – добавил Володин.

Поправка в закон об охоте, запрещающая контактную притравку на охоте, была внесена по инициативе Володина. Инициатива была анонсирована Госдумой еще в октябре: запретить охотникам натаскивать собак на притравочных площадках давно предлагают общественники, так как, по их мнению, такая притравка опасна для животных.

Закон о защите животных не могут принять уже семь лет: Дума не может согласовать законопроект ко второму чтению с правительством. В первом чтении он был принят в марте 2011 г.