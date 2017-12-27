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Менеджер «Роснефти» задержан по делу о взятках от Шакро Молодого

Экс-руководитель главного следственного управления СКР Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко задержан ФСБ по делу о взятке от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого), сообщил источник РИА Новостей в правохранительных органах. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах подтвердил эту информацию. Следствие намерено обращаться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Крамаренко уволился из следственных органов летом 2016 г. после возбуждения дела о получении высокопоставленными сотрудниками СКР взятки от Шакро Молодого. До сих пор он проходил свидетелем по этому делу.

Вскоре после увольнения Крамаренко устроился в юридический отдел «Роснефти», сообщали собеседники РИА Новостей весной 2017 г. В госкомпании его трудоустройство не комментировали. Рассказывая о задержании Крамаренко, источники агентства представляли его как начальника юридического отдела госкомпании.

О задержании Крамаренко рассказал также собеседник РИА Новостей, знакомый с ходом расследования дела о получении взятки от Шакро Молодого первым замначальника ГСУ СКР по Москве генералом Денисом Никандровым, главой УСБ СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым. Официального подтверждения информации о задержании Крамаренко пока нет.

Максименко, Ламонов и Никандров обвиняются в получении от авторитета 500 000 евро за облегчение обвинения Андрею Кочуйкову (известному также как Итальянец) и освобождение его из СИЗО. Обвиняемые находятся под стражей с лета 2016 г.