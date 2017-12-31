Полиция задержала подозреваемого в стрельбе у Красной площади
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе у Красной площади. Об этом сообщает управление МВД по Москве.
Рано утром в воскресенье на Новорижском шоссе полицейские остановили автомобиль, которым управлял подозреваемый. При задержании он причинил себе телесные повреждения, его передали медикам для оказания помощи, говорится в сообщении.
Вчера вечером на Никольской улице произошла стрельба. В ходе ссоры мужчина тяжело ранил двух человек, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации агентства, причиной инцидента мог стать личный конфликт.