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Навальный выпустил новогоднее обращение

Политик Алексей Навальный записал обращение, копирующее традиционное новогоднее послание президента России к жителям страны. Оно опубликовано на YouTube.

Видео начинается точно так, как и традиционное обращение российского президента – с видами на Кремль и Спасскую башню. Однако Навальный обращается к жителям России не так, как бывает обычно в традиционном послании, а словом «привет». Помимо этого политик записал обращение на фоне нарисованного Кремля.

В обращении Навальный отметил, что год у него был интересный. «Я провел его среди вас. Объехал всю страну, познакомился и подружился с огромным количеством прекрасных, смелых людей. Работал с замечательной командой. Что-то у нас получилось, а что-то - нет, и в 2018 г. мы будем стараться лучше», - сказал политик.

Он также пожелал всем «независимо от политических взглядов» счастливого Нового года. Политик призвал оставаться самими собой и хорошими людьми, поступающими правильно и честно в любой ситуации. «В 2018 г., как и в любом другом, все зависит только от нас самих», - такими словами Навальный закончил свое новогоднее обращение. На момент публикации материала (15.24 мск) ролик просмотрели 96 080 раз.