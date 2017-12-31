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Навальный выпустил новогоднее обращение

Ведомости
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Политик Алексей Навальный записал обращение, копирующее традиционное новогоднее послание президента России к жителям страны. Оно опубликовано на YouTube.

Видео начинается точно так, как и традиционное обращение российского президента – с видами на Кремль и Спасскую башню. Однако Навальный обращается к жителям России не так, как бывает обычно в традиционном послании, а словом «привет». Помимо этого политик записал обращение на фоне нарисованного Кремля.

В обращении Навальный отметил, что год у него был интересный. «Я провел его среди вас. Объехал всю страну, познакомился и подружился с огромным количеством прекрасных, смелых людей. Работал с замечательной командой. Что-то у нас получилось, а что-то - нет, и в 2018 г. мы будем стараться лучше», - сказал политик.

Он также пожелал всем «независимо от политических взглядов» счастливого Нового года. Политик призвал оставаться самими собой и хорошими людьми, поступающими правильно и честно в любой ситуации. «В 2018 г., как и в любом другом, все зависит только от нас самих», - такими словами Навальный закончил свое новогоднее обращение. На момент публикации материала (15.24 мск) ролик просмотрели 96 080 раз.

Политика
Новости

СК переквалифицировал дело о взрыве в Петербурге на теракт

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) переквалифицировал дело о взрыве в петербургском магазине на статью о теракте. Об этом сообщает пресс-служба СК. Подозреваемому уже предъявлено обвинение по ст. 205 УК РФ («террористический акт»).

В настоящее время следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении СК. Обвиняемый умышленно изготовил и заложил самодельное взрывное устройство, отмечается там же: «В ходе допросов он также дал показания, подтверждающие его причастность к организации и совершению преступления». С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал, уточняет СК.

Обвиняемый с 19 лет наблюдался в психоневрологическом диспансере. Теперь он должен будет пройти психиатрическую экспертизу, отмечает СКР.

Вчера сотрудники ФСБ задержали организатора и непосредственного исполнителя теракта в петербургском «Перекрестке». «Подозреваемый передан в Следственный комитет Российской Федерации для проведения дальнейших следственных действий», - сообщала ФСБ.

Взрыв в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге произошел 27 декабря. Тогда сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. Погибших нет, но пострадали 18 человек. Ранее СК возбудил дело о покушении на убийство двух и более лиц. При этом президент России Владимир Путин назвал инцидент терактом. Ответственность за взрыв взяла на себя организация «Исламское государство» (запрещена в России).

Последствия взрыва в Петербурге

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Финансы
Новости

Великобритания может выпустить собственную криптовалюту

Ведомости
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Банк Англии может создать собственную криптовалюту наподобие биткоина. Об этом пишет The Telegraph.

По информации издания, это может произойти уже в 2018 г. Сейчас исследовательский отдел банка исследует возможное введение криптовалюты, которая должна быть связана с национальной валютой Великобритании – фунтом стерлингов.

Этот исследовательский отдел может отчитаться о готовности банка к созданию собственной криптовалюты в течение 12 месяцев. Собственная криптовалюта позволит британцам хранить деньги в цифровом виде с помощью Центрального банка, отказавшись от розницы, пишет The Telegraph.

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Стиль жизни
Новости

Умер актер Александр Шаврин

Ведомости
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Умер актер Александр Шаврин. Об этом сообщается на сайте Театра Маяковского, в котором он работал. Умер заслуженный артист России, один из ведущих артистов Театра Маяковского, отмечается в сообщении.

Актер ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 57 лет. Дату и место прощания объявят позже.

Шаврин окончил Высшее театральное училище им. Щукина в 1982 г., после чего сразу же начал работать в Театре Маяковского. В 2001 г. он получил звание заслуженного артиста России. Помимо театра он появлялся также в фильмах и сериалах («Склифосовский», «Бедная Настя», «Дети Арбата»).

Политика
Новости

В Совфеде прокомментировали слова Трампа об успехах США в Сирии

Ведомости
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Слова президента США Дональда Трампа об успехах США в Сирии имеют мало общего с фактами. Об этом написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это "постправда" - псевдореальность, нужная для политических целей», - написал Пушков.

Ранее Трамп заявил, что США одержали победу над террористами «Исламского государства» в Сирии и Ираке (организация запрещена в России). «Как вы знаете, мы выиграли в Сирии, мы выиграли в Ираке. Но они [террористы] распространяются в другие области, и мы преследуем их так же быстро, как они распространяются», - сказал президент США. Кроме этого, позднее он отметил, что международная коалиция по борьбе с «Исламским государством» отвоевала почти все территории, захваченные террористами.

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Бизнес
Новости

В аэропортах Москвы из-за тумана задержано более 20 рейсов

Ведомости
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В московских аэропортах задержано более 20 рейсов, следует из данных «Яндекс. Расписания».

Больше всего рейсов задержано в «Домодедово» - 15, при этом в «Шереметьево» отложено семь рейсов, во «Внуково» - лишь один. В «Жуковском» нет ни одного задержанного рейса. Отмененные рейсы есть только в «Домодедово» - всего 15.

Третьи сутки в столице сильный туман, напоминает «Интерфакс». Московские аэропорты не приостанавливают работу, несмотря на сложные метеоусловия, цитирует агентство авиадиспетчерские службы Московского авиаузла. Сложные метеоусловия и низкая видимость оставляют решение о взлете и посадке на усмотрение командиров, отметили там.

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Политика
Новости

Собянин планирует создать в каждом округе Москвы площадку для праздников

Ведомости
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Мэр Москвы Сергей Собянин планирует, что в каждом округе Москвы появится площадка для праздников. Об этом он написал в своем блоге.

«Задача на будущее — в каждом округе создать полноценную площадку для городских праздников, по уровню не хуже центральных. Не все москвичи посещают центр», - написал Собянин. Именно поэтому праздники должны стать ближе к людям в прямом смысле этого слова, добавил он.

Собянин отметил, что его «много критикуют за избыточные траты на праздничное оформление города». Однако это окупается с финансовой точки зрения, отметил он. «За это голосуют люди, голосуют ногами — миллионы москвичей, которые приходят на городские праздники», - добавил мэр Москвы.

Мэр Москвы также вспомнил, что раньше ему было обидно, когда москвичи на рождественские праздники и ярмарки ехали в Европу: «Мы ничего им не могли предложить взамен и, словно бедные родственники, завидовали европейской сказке». По его словам, новогодние праздники в Москве стали одним из самых модных туристических направлений в мире.

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Политика
Новости

Минфин удалил данные о зарплатах министров

Ведомости
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Министерство финансов удалило со своего сайта данные, в которых содержится информация о зарплате федеральных министров в 2016 г. Об этом сообщает РБК.

Ранее Минфин обнародовал более десятка наборов открытых данных, среди которых впервые были обнародованы среднемесячные зарплаты в федеральных госорганах. Самую высокую зарплату в правительстве получал в прошлом году министр финансов Антон Силуанов, следовало из этих данных: 1,73 млн руб. в месяц.

Зарплата министра экономического развития в 2016 г. составляла 1,27 млн руб. в месяц. В ноябре прошлого года эту должность занял Максим Орешкин вместо Алексея Улюкаева. Зарплата министра энергетики Александра Новака в 2016 г. составляла 1,16 млн руб.

В этих данных не было информации о зарплатах в силовых ведомствах и спецслужбах – Минобороны, МВД, ФСБ и Службе внешней разведки, а также о зарплате президента России. Все эти данные с сайта Минфина исчезли без какого-либо объяснения со стороны ведомства, отмечает РБК.

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Политика
Новости

Роспотребнадзор дал советы по питанию в новогодние праздники

Ведомости
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Роспотребнадзор подготовил ряд рекомендаций по тому, как надо правильно питаться в новогодние праздники. Именно в эти дни увеличивается риск пищевых отравлений и острых кишечных инфекций, напомнила служба.

При покупке продуктов надо обращать внимание на срок годности, состав, дату изготовления, а также юридический и фактический адрес изготовителя, говорится в сообщении. Не стоит покупать «с рук» продукты домашнего приготовления: различные консервы, сушеные грибы, рыбу, сало.

Роспотребнадзор попросил не запивать еду газированными напитками и умеренно употреблять алкоголь. Кроме того, служба призвала не хранить готовые салаты при комнатной температуре более двух часов и не смешивать свежеприготовленную пищу со вчерашними остатками.

За новогодней ночью следует череда застолий в гостях у друзей, родственников и коллег, а это все это ведет к перееданию, говорится в сообщении. «Не стоит всю ночь проводить за столом, смотря телевизор и поглощая пищу. Устройте для себя и своих гостей конкурсы, потанцуйте или погуляйте на свежем воздухе», - уточняется там же.

Самые популярные новогодние блюда по версии «Яндекса»

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Новости

Трамп рассказал об освобождении почти всех территорий ИГ

Ведомости
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Международная коалиция по борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в России) отвоевала почти все территории, захваченные террористами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в еженедельном обращении.

«Мы добились исторических успехов в борьбе с кровавой террористической группировкой ИГ. Сегодня коалиция по противостоянию ИГ отвоевала почти 100% территорий, прежде контролируемых этими мерзкими террористами в Ираке и Сирии», - сказал Трамп.

Ранее Трамп говорил, что над террористами «Исламского государства» одержали победу США. «Как вы знаете, мы выиграли в Сирии, мы выиграли в Ираке. Но они [террористы] распространяются в другие области, и мы преследуем их так же быстро, как они распространяются», - отметил тогда Трамп. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на это ответил пословицей: «Вы знаете, как у нас говорят: поражение — сирота, а у победы много отцов», — сказал Песков.

Администрация Трампа расширила задачи США в отношении Сирии и теперь будет добиваться уже не только изгнания боевиков ИГ, но и определенного расклада в политическом урегулировании в этой стране, писала The Washington Post в конце ноября.

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Новости

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе у Красной площади

Ведомости
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе у Красной площади. Об этом сообщает управление МВД по Москве.

Рано утром в воскресенье на Новорижском шоссе полицейские остановили автомобиль, которым управлял подозреваемый. При задержании он причинил себе телесные повреждения, его передали медикам для оказания помощи, говорится в сообщении.

Вчера вечером на Никольской улице произошла стрельба. В ходе ссоры мужчина тяжело ранил двух человек, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации агентства, причиной инцидента мог стать личный конфликт.

Политика
Новости

Из захваченного в Харькове отделения почты освободили пятерых заложников

Ведомости
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Три женщины и двое детей освобождены из захваченного здания почты в Харькове. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. «Только что председатель СБУ доложил президенту об освобождении пятерых заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей», - написал Цеголко в Twitter.

Переговоры продолжаются, передает ТАСС, их ведут областные руководители полиции и Службы безопасности Украины. В полиции также сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье «Захват заложников».

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина удерживает 11 заложников в отделении почты в Харькове. По данным полиции, он попытался ограбить почту, а затем захватил заложников, сообщив, что при нем находится взрывчатка. Правоохранители и спецслужбы ведут переговоры с захватчиком, полиция не исключает проведение штурма.

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