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Черноморский флот рассказал о столкновении сухогруза с десантным кораблем «Ямал»

Большой десантный корабль (БДК) «Ямал» 30 декабря столкнулся в Эгейском море с сухогрузом «Орка-2» под флагом Сьерра-Леоне, сообщила пресс-служба Черноморского флота.

«30 декабря около 7 часов утра в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос (9-10 миль южнее о. Родос) сухогруз "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне, осуществляющий переход из Египта в Турцию, совершил столкновение с большим десантным кораблем Черноморского флота "Ямал", следовавшим в Севастополь из Средиземного моря», - сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачёв. При столкновении никто не пострадал, корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения.

«Инцидент возник по вине сухогруза "Орка-2", который в нарушение Международных правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72), следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение», - заявил Трухачёв.

Российской стороной составлено нотариально заверенное заявление о морском протесте, в котором изложены обстоятельства инцидента для последующих действий по возмещению нанесенного ущерба за счет виновного. «Никакое последовавшее изменение во взаимном положении двух судов не может... освободить обгоняющее судно от обязанности держаться в стороне от обгоняемого до тех пор, пока последнее не будет окончательно пройдено и оставлено позади», - говорится в МППСС-72.

Источники «Интерфакса» сообщили, что повреждения БДК некритичны. «В первых числах января "Ямал" прибыл на базу, корабль на ходу. Повреждения несильные», - сказал один из собеседников агентства.

БДК «Ямал», построенный в Польше еще во времена СССР, уже больше года участвует в так называемом «Сирийском экспрессе» - перевозке грузов и боеприпасов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией и сирийской правительственной армии. Сообщалось, что «Ямал» в очередной раз проследовал через черноморские проливы 23 декабря 2017 г.

27 апреля 2017 г. в Черном море затонул средний разведывательный корабль Черноморского флота «Лиман» после столкновения с судном-скотовозом Youzarsif H. Все 78 членов команды были спасены. Во время столкновения «Лиман» наблюдал за военно-морскими маневрами НАТО «Морской щит» в Черном море.