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Протестующие перекрыли дороги на границе Польши и Украины

Протестующие против новых таможенных правил перекрыли дорогу неподалеку от международного автомобильного пункта пропуска «Ягодин» на Украине, сообщил сектор коммуникации полиции Волынской области. В 9.10 по местному времени около 70 участников протеста «путем непрерывного движения по пешеходному переходу частично ограничили движение» на трассе Киев - Ковель - Ягодин, говорится в сообщении.

Пресс-служба управления патрульной полиции по Львовской области сообщила, что митингующие перекрыли во Львовской области дороги возле пунктов пропуска «Шегини-Медыка» и «Рава-Русская - Гребенное» на границе с Польшей. Участники протеста недовольны изменениями в таможенном законодательстве о нормах и правилах перемещения товаров через госграницу, вступившими в действие с 1 января 2018 г., отмечает «Интерфакс-Украина».

Как рассказал телеканалу «112 Украина» начальник отдела коммуникации ГУ нацполиции в Волынской области Виктор Гомоль, полицейские попросили митингующих не создавать пробки на международной трассе и участники митинга согласились время от времени пропускать транспортные средства. Достигнута договоренность, что они будут пропускать каждые 30 минут по 10 автомобилей, чтобы избежать конфликта между протестующими и людьми, которые хотят пересечь границу.

Акции протеста не влияют на работу пунктов пропуска, сообщили УНН в государственной пограничной службе Украины: «Пункты пропуска работают в обычном режиме».

1 января 2018 г. вступил в силу закон о налоговых ограничениях на частый ввоз товаров из-за рубежа. Правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг будут действовать для тех, кто отсутствовал на Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще, чем раз в 72 часа. При более частом въезде без налогов можно ввезти товары на сумму только до 50 евро.