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«Единая Россия» в Госдуме возьмется за регулирование искусственного интеллекта

В условиях бурного развития цифровых технологий вопросы регулирования искусственного интеллекта являются приоритетом в законодательной работе, заявил журналистам руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Неверов уверен, что технологии развиваются настолько быстро, что мир стоит «на пороге создания искусственного разума, а не только вопросов цифровой экономики» (цитаты по «Интерфаксу»).

По его словам, перед обществом и государством «стоит задача формирования системы взаимодействия между различными видами искусственного интеллекта, между роботом и человеком, нормативно-правового регулирования цифровой экономики».

«Поэтому вопросы законодательного регулирования искусственного интеллекта являются приоритетными для российских законодателей, – сказал Неверов. – Тем более что помимо этических вопросов перед нами будут стоять вопросы возмещения ущерба от ошибки робототехники, ответственности за совершение этих ошибок, авторских прав».

Неверов напомнил шутку человекоподобного робота Софии в американском телешоу о планах захватить мир. «От некоторых шуток этого робота становится вовсе не смешно», – заметил Неверов.

Лидер единороссов также призвал обратить внимание на возможные негативные последствия внедрения современных технологий. Он полагает, что развитие IT-отрасли может привести к увеличению социального неравенства и напряженности, поскольку ряд профессий исчезнет.