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Суд Петербурга признал иноагентом и ликвидировал организатора забастовок на заводе Ford

Петербургский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о признании иностранным агентом и ликвидации межрегионального профессионального союза «Рабочая ассоциация», сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Профсоюз получил известность в 2007 г. после забастовки на заводе Ford.

Организация вела политическую деятельность и получала иностранное финансирование, что соответствует критериям признания иностранным агентом, указывала прокуратура. Ведомство зафиксировало два факта получения организацией денег из-за рубежа, кроме того, политической деятельностью ассоциации признали поддержку дальнобойщиков, выступающих против системы «Платон».

«Рабочая ассоциация» была зарегистрирована летом 2006 г. представителями профсоюзов заводов Ford во Всеволожске в Ленинградской области и «АвтоВАЗа» в Самарской области.

Ассоциация объединяет рабочих более 16 автопредприятий и состоит в Конфедерации труда России и в глобальном профсоюзе IndustriALL. Ее председателем является Алексей Этманов.