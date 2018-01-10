Правозащитники рассказали об условиях содержания Улюкаева в СИЗО
Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что к бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, приговоренному к восьми годам колонии строгого режима, подселили двух сокамерников. Улюкаев содержится в СИЗО «Кремлевский централ», передает «РИА Новости».
«Несмотря на то что Улюкаев очень просил находиться в камере в одиночестве, к нему после перевода из карантина подселили еще двух сокамерников. Кто эти люди, на данный момент не известно», – сказал Мельников.
Как заявила зампредседателя столичной ОНК Ева Меркачева, у Улюкаева нет жалоб на сокамерников, которые оказались моложе экс-министра. «Впрочем, у него и жалоб на содержание сейчас вообще нет. Однако выглядит он весьма грустно», – добавила она.
Ранее о том, что Улюкаев содержится в СИЗО «Кремлевский централ», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и приговорил к восьми годам колонии. Помимо этого суд оштрафовал экс-министра на 130 млн руб. и запретил после выхода на свободу работать на госслужбе в течение восьми лет. Улюкаев не признал вину. 19 декабря его защита обжаловала приговор.
Что из тайного стало явным на суде над Улюкаевым
«Улюкаев вымогал взятку у Сечина, показав ему сумму в виде двух пальцев», - говорится в оглашенных прокурором материалах дела. В перерыве между встречами саммита БРИКС на Гоа президент «Роснефти» Игорь Сечин играл на бильярде с президентом ВТБ Андреем Костиным. Из показаний свидетелей следует, что у экс-министра Алексея Улюкаева было не более пяти минут, чтобы потребовать деньги, и сделать он это мог только в присутствии Костина
Из переговоров Сечина и Улюкаева, расшифровка которых была зачитана в суде, стало известно, как Улюкаев хотел привлечь к приватизации 19,5% «Роснефти» японцев. Арест Улюкаева вполне мог заблокировать схему – переговоры с японцами были заморожены, предполагает Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности. В итоге сначала пакет был продан консорциуму суверенного инвестфонда Катара Qatar Investment Authority с трейдером Glencore (сумма сделки составила 10,2 млрд евро), а уже в сентябре этого года инвесторы продали 14,16% «Роснефти» китайской CEFC China Energy за 7,5 млрд евро
«Корзинка с колбасой» 9 раз упоминается в расшифровке переговоров Сечина и Улюкаева в офисе «Роснефти». При этом в стенограмме аудиозаписи Улюкаев с Сечиным не говорят о деньгах. Корзинка с колбасой «от Иваныча» – традиционный подарок от Сечина, рассказал «Ведомостям» один из получателей. Делают такие в специальном цеху, знает он. О получении такой корзины в подарок рассказывал и высокопоставленный чиновник. Об увлечении Сечина охотой в 2015 г. писал Forbes со ссылкой на источники, корзинка с колбасой – применение его трофеям. Она моментально превратилась в интернет-мем и породила огромное количество шаржей, фотожаб и стикеров для Telegram. Сам Сечин объяснил это тем, что мнение общества в деле Улюкаева отвлекают на «негодные объекты»
20 сентября свидетель обвинения генерал ФСБ Олег Феоктистов в закрытом режиме дал показания как свидетель в Басманном суде на процессе по делу Улюкаева. Ранее экс-министр обвинил генерала в провокации взятки. Феоктистов был первым заместителем начальника Управления собственной безопасности ФСБ, а с 20 сентября 2016 г. перешел на работу в «Роснефть». Там он возглавил службу безопасности компании. В этой должности он был, когда Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» в ночь на 15 ноября 2016 г. Оперативно-технические мероприятия в деле Улюкаева проводились по инициативе и при непосредственном участии Феоктистова, следует из материалов суда
В Басманном суде был предъявлен акт осмотра и передачи денежных купюр в размере $2 млн от Феоктистова оперуполномоченному ФСБ Калиниченко. 20 000 стодолларовых купюр, согласно акту, были переписаны, обработаны препаратом «тушь семь» и уложены в коробку в сумку плотного материала. Акт оформлен в присутствии Сечина, Феоктистова и неназванных представителей общественности
После встречи с Сечиным в офисе «Роснефти» 14 ноября автомобиль Улюкаева заблокировали на выезде из офиса компании. Сумка с деньгами была в багажнике, на руках Улюкаева и его водителя обнаружены интенсивно люминесцирующие следы. Улюкаев объяснил присутствие сумки тем, что в ней находилось подаренное Сечиным хорошее вино и что он сам ее не трогал – только поправлял. Но водитель показал, что сумку ставил в багажник именно Улюкаев. По его словам, ее вес - порядка 20 кг. Ключ от сумки с брелоком Улюкаев достал из кармана – по его словам, он получил его от Сечина. В ноябре коробку с деньгами как вещественное доказательство доставили в Басманный суд
Начиная с первого слушания дела и затем еще несколько раз Алексей Улюкаев появлялся в суде с электронной книгой и всегда рассказывал журналистам, что именно сейчас читает. Все книги соответствовали контексту процесса. Это были «Убийство» Чехова, «Процесс» Кафки, «Посторонний» Камю, «Апология Сократа» Платона, сборник произведений Льва Толстого