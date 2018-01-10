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Правозащитники рассказали об условиях содержания Улюкаева в СИЗО

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что к бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, приговоренному к восьми годам колонии строгого режима, подселили двух сокамерников. Улюкаев содержится в СИЗО «Кремлевский централ», передает «РИА Новости».

«Несмотря на то что Улюкаев очень просил находиться в камере в одиночестве, к нему после перевода из карантина подселили еще двух сокамерников. Кто эти люди, на данный момент не известно», – сказал Мельников.

Как заявила зампредседателя столичной ОНК Ева Меркачева, у Улюкаева нет жалоб на сокамерников, которые оказались моложе экс-министра. «Впрочем, у него и жалоб на содержание сейчас вообще нет. Однако выглядит он весьма грустно», – добавила она.

Ранее о том, что Улюкаев содержится в СИЗО «Кремлевский централ», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и приговорил к восьми годам колонии. Помимо этого суд оштрафовал экс-министра на 130 млн руб. и запретил после выхода на свободу работать на госслужбе в течение восьми лет. Улюкаев не признал вину. 19 декабря его защита обжаловала приговор.

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