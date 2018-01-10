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Хакеры обвинили WADA в борьбе за власть с помощью ФБР и допинговых скандалов

Группа хакеров Fancy Bear, которую в США подозревают в связях с российской разведкой, опубликовала свидетельства связей сотрудников комиссии юриста Ричарда Макларена с ФБР и минюстом США. Именно доклад Макларена Всемирному антидопинговому агентству (WADA) о массовом использовании допинга в российском спорте послужил поводом для отстранения российской сборной от Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Fancy Bear пытаются доказать, что истинным мотивом допингового скандала была борьба США против европейских стран за доминирование в международном олимпийском движении путем ослабления Международного олимпийского комитета (МОК).

Хакеры, в частности, приводят якобы письмо исполнительного директора Олимпийского комитета США (USOC) Скотта Блэкмуна гендиректору МОК Кристофу де Кепперу с призывом вывести WADA из-под юрисдикции МОК. Тогда агентство получило бы право самостоятельно проверять и наказывать уличенных в употреблении допинга спортсменов. «Иными словами, WADA хотело бы стать на вершине пищевой цепочки спортивного мира, чтобы иметь исключительное право решать, кто прав, а кто виноват», - говорится в заявлении Fancy Bear.

Помимо этого приведена предположительно переписка Макларена с руководством МОК. Если верить этим документам, чиновники МОК выражали недовольство тем, что WADA использовало первый доклад Макларена как повод для отстранения российской сборной еще от Олимпиады в Рио, что поставило «в чрезвычайно сложную позицию» олимпийское движение в целом.

Хакеры указывают на связи двух ключевых членов комиссии Макларена - Ричарда Янга и Мартина Дабби - с ФБР. Компании, в которых они работают, давно и плотно сотрудничают с американскими спецслужбами. Несколько участников расследования связаны с различными спецподразделениями, утверждают хакеры. «Приведенные факты обнажают мотив спортивных чиновников - борьбу за деньги и власть... Борьба за чистоту порта выглядит как спецоперация, в которой Ричард Макларен - лишь ширма для агентов спецслужб», - заключают авторы публикации.