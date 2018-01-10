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Навальный собрался продавать рекламу в шоу «Кактус» на YouTube

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный намерен провести эксперимент по продаже рекламы на YouTube-канале «Навальный LIVE». Для начала размещать рекламу планируется в шоу «Кактус», сообщается в блоге оппозиционера.

Навальный отмечает, что у YouTube-канала - 419 000 подписчиков, «стабильная аудитория, хорошие показатели удержания зрителя». «Много есть разных планов, как развивать канал, мы будем их реализовывать в 2018 г. Один из этих планов — разобраться наконец-то, можно ли размещать рекламу на таком канале, как это делать и сколько можно на этом заработать», - отмечается в блоге.

По словам политика, планов зарабатывать на рекламе у создателей канала нет. «Не для этого мы это затевали. Канал существует для того, чтобы говорить правду, стремительно вытесняемую из других СМИ», - утверждает он. В случае получения рекламного дохода Навальный пообещал раскрыть сумму публично.

«Мы существуем на ваши пожертвования, но если бы рекламой можно было бы закрыть часть расходов на канал, то чего же тут плохого? Конечно же, мы как организация некоммерческая раскроем для всех данные о рекламном доходе, если таковой будет», - говорится в блоге. При этом Навальный отметил, что некоторые рекламодатели, вероятно, будут опасаться размещать рекламу на канале.