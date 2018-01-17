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Трамп приветствовал прибытие мигрантов в США «отовсюду»

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к прибытию мигрантов из разных стран мира. «Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду. Отовсюду», - приводит The Hill его ответ на вопрос журналистов перед встречей с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Ранее несколько СМИ, включая CNN и Reuters, сообщили, что Трамп при обсуждении с конгрессменами миграционного законодательства позволил себе неполиткорректное высказывание в отношении рабочих из Гаити и Сальвадора. По словам конгрессменов, Трамп поинтересовался, почему США должны принимать мигрантов из этих «стран-гадюшников» (shithole countries).

Управление верховного комиссара ООН по правам человека расценило высказывания Трампа как проявление расизма. Сам Трамп позже опроверг приписываемое ему высказывание. Попутно ему пришлось разъяснять журналистам, что он «не расист».

Программа защиты детей-мигрантов DACA может быть остановлена, если Белый дом и демократы в конгрессе не достигнут иммиграционной следки и не примут законопроект о расходах до 19 января.