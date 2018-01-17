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ВЦИОМ оценил число собирающихся прийти на президентские выборы россиян

Не менее 70% россиян выразили готовность участвовать в выборах президента России в марте, еще 11% респондентов «скорее примут» участие в президентских выборах. Таковы данные опроса ВЦИОМа, который проводился с 11 по 15 января.

При этом 12% опрошенных затруднились дать ответ на вопрос, пойдут ли они на выборы.

Проголосовать за Владимира Путина готовы 73,2% россиян, за Павла Грудинина и Владимира Жириновского - по 6,1% от всех опрошенных соответственно. За Ксению Собчак готовы отдать голоса 1,2% россиян, за Григория Явлинского - 0,8%, за Бориса Титова - 0,3%.

«Неожиданное выдвижение Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ привело к всплеску внимания к нему. Грудинин легко собрал исторический электорат коммунистов и с ходу опередил в рейтинге такого столпа политической сцены, как Жириновский. Все это стало возможным благодаря широкому запросу на новые лица на левом фланге, законсервировавшемся уже длительное время назад», - приводятся в сообщении слова гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова. Также сыграла роль и самопрезентация Грудинина как «красного директора», предпринимателя, ориентированного на социальную сферу, считает Федоров.

По его словам, рейтинг Грудинина перестал расти спустя две недели после заявления о выдвижении его кандидатуры. Избиратели, узнав из СМИ больше информации о «коммунисте-миллиардере», стали сомневаться в том, можно ли ему доверять. Из-за этого рейтинг Грудинина начал стагнировать и теперь он «делит с Жириновским второе место», сказал Федоров.

В телефонном опросе ВЦИОМа принимали участие 5000 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 1,4%.