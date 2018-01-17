Госдума отклонила законопроект о наказании за незаконное обогащение

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Госдума одобрила законопроект об отмене сберкнижек на предъявителя

Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о порядке обращения именных сберегательных (для физлиц и предпринимателей) и депозитных (для юрлиц) сертификатов. Он также исключает норму о сертификатах на предъявителя.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, законопроект с 1 июня 2018 г. исключит возможность обращения и передачи данных ценных бумаг без учета личности. «Запрещаются не обычные сберкнижки, которые мы все знаем, которые мы в детстве видели, а сберкнижки на предъявителя. То есть те, в которых не записано, кто является владельцем, так как это создает коррупциогенные риски, а также риски отмывания средств», - сказал замминистра финансов.

По его словам, на данный момент в рамках сберкнижек на предъявителя нет спроса, при этом по депозитным сертификатам на предъявителя спрос составляет в районе 490 млрд руб. «В основном это сертификат Сбербанка, и, к сожалению, в рамках текущего закона мы знаем, кто его купил и кто его предъявил к погашению. При этом, как он там и где потом передается, мы не знаем», - заявил Моисеев.

Согласно законопроекту по именным сберегательным и депозитным сертификатам процентная ставка не может быть изменена в одностороннем порядке. Вклады, удостоверенные сберегательными сертификатами, как и вклады физических лиц, подлежат включению в систему обязательного страхования вкладов. Вклады, удостоверенные депозитными сертификатами как вклады юридических лиц, исключены из системы страхования вкладов. Депозитный сертификат может удостоверять вклады, владельцы которых добровольно отказываются от предъявления требований по досрочному возврату средств.