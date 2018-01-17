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МВД назвало долю оплаченных со скидкой штрафов

Подавляющую часть штрафов за нарушение правил дорожного движения - почти четыре пятых - российские автомобилисты платят со скидкой в течение 20 дней, сообщило Министерство внутренних дел России. «Всего уплачено со скидкой 65,8 млн штрафов, что составляет 78% от общего количества уплаченных административных штрафов (84,8 млн). Это свидетельствует о том, что подавляющее большинство воспользовалось уплатой штрафа "со скидкой", - говорится в сообщении министерства.

Федеральный закон № 437, допускающий скидку в 50% на штраф за большинство нарушений ПДД, действует с 1 января 2016 г. Скидка действует, если уплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

Под скидки не подпадают серьезные нарушения (управление в состоянии опьянения, повторное превышение скорости на величину более 40 км/ч и проч.) и многие нарушения в автоперевозках - превышение нормативов по шуму и выбросам CO-CH, за отсутствие тахографа, нарушения в международных автоперевозках и др.