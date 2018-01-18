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Bloomberg назвало дату послания Путина Федеральному собранию

Российский президент Владимир Путин собирается выступить с посланием Федеральному собранию 6 февраля. Во время выступления он обозначит планы на ожидаемый четвертый срок президентства, передает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с подготовкой мероприятия.

Ранее близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей» не исключал, что послание президента будет оглашено 8 февраля. Другой близкий к администрации президента человек утверждал, что точная дата послания еще не назначена, при этом он допускал, что послание вообще не будет оглашено в течение февраля.

После декабрьского объявления о намерении участвовать в выборах Путин не раскрывал публично деталей о том, каким он видит будущий президентский срок. Как отмечает Bloomberg, над предвыборной программой президента работают уже несколько месяцев.

Как рассказал один из собеседников агентства, в феврале Путин, скорее всего, не будет объявлять о непопулярных мерах, которые обсуждают его помощники, например, о повышении налога на доходы людей, пенсионного возраста, ликвидации налоговых льгот.

Чиновники также обсуждают возможность создания специального органа, который будет следить за эффективным использованием госсредств на региональном уровне. Решение о создании подобного органа может быть принято из-за того, что правительства регионов плохо исполнили майские указы президента от 2012 г. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос о сроках оглашения послания ответил, что о нем будет объявлено своевременно.