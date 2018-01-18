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Верховная рада запретила российским компаниям участвовать в приватизации на Украине

Верховная Рада приняла в окончательном чтении законопроект, запрещающий компаниям из России или с долей российского капитала более 10% участвовать в приватизации украинской госсобственности, передает Reuters.

Согласно поправкам к приватизации не допускаются граждане и компании из «стран-агрессоров». Украина признала Россию таким государством в начале 2015 г. Также в приватизации не смогут участвовать компании из стран, не борющихся с отмыванием доходов, и компании с непрозрачной структурой, а также находящиеся под санкциями юридические и физические лица.

Поправки поддержали 266 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. После подписания президентом и вступления закона в силу кабинет министров рассчитывает ускорить продажу более 3000 госпредприятий, большая часть из которых сейчас убыточны.

«Этот закон дает нам возможность создать десятки тысяч рабочих мест в ближайшее время в Украине, создать условия для серьезного экономического роста», – сказал премьер-министр Владимир Гройсман перед голосованием. Новые правила улучшают защиту инвесторов, а значит, расширяют их круг, в результате приток инвестиций в страну увеличится, отметил он.

Ускоренная приватизация станет также важным шагом по борьбе с коррупцией, важность которой подчеркивают международные кредиторы Украины. «Наибольший сектор коррупции сегодня – это госпредприятия, которые десятилетиями используются для создания коррупционных схем», – отметил Гройсман.

В 2018 г. украинские власти рассчитывают благодаря приватизации получить в бюджет 21,5 млрд гривен. Первоначальная попытка возобновить большую приватизацию в 2016 г. с продажи Одесского припортового завода реализована не была.

По новым правилам Фонд госимущества получит право снижать стартовую цену в случае отмены аукциона из-за отсутствия инвесторов. Первый раз цену можно снизить на четверть, при следующей попытке – вдвое. Сам процесс подготовки продажи сократится благодаря отмене ряда процедур, которые ранее занимали от шести месяцев до года.

Все госпредприятия стоимостью выше 250 млн гривен ($9,4 млн) причислят к крупным объектам приватизации, продажа которых возможна только на аукционах, при этом подготовка к продаже должна будет вестись с привлечением международных советников.

Новые правила приватизации утверждаются в соответствии с обязательствами перед Международным валютным фондом, который предоставил Украине помощь на $17,5 млрд.